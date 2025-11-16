Automobilism: Andrei Vajda, un nou titlu de campion la Rally Sprint ! ediția a 20-a s-a încheiat sâmbătă, nu fără emoții, pe circuitul din Poligonul ACR Satu Mare!

Sâmbătă s-a încheiat cea de-a 20-a ediție a Campionatului Rally Sprint.

Am avut parte de o etapă cu numărul 5 plină de suspans și care le-a dat ceva emoții și bătăi de cap organizatorilor.

În timpul ultimei etape, un concurent a pierdut controlul BMW-ului de 2200 cm³ și a intrat într-o rulotă a secretariatului, provocând pagube materiale importante. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar echipamentele de cronometrare au scăpat neafectate, permițând reluarea competiției după mai bine de o oră.

După reluare, Andrei Vajda (Satu Mare) și-a confirmat din nou valoarea: a parcurs traseul în 00:57,894, câștigând atât în categoria sa, cât și la clasamentul general. Astfel, Vajda și-a apărat titlul absolut de campion Rally Sprint 2025, continuând performanțele care îl plasează între cei mai buni piloți locali.Este al 3 lea titlu din ultimele patru sezoane pentru Andrei Vajda cel care concurează pe un simpatic Buggy!

De remarcat performanțele tinerilor Matei Cara de la Iași și Albert Dragoș de la Satu Mare care deși aflați la prima experiență la Rally Sprint și-au câștigat categoriile lor…

Felicitări organizatorilor și în principal directorului ACR Satu Mare, David Seletye care iată că reușește pentru a 20-a oară să ducă la bun sfârșit un campionat de rally sprint care s-a dovedit a fi de-a lungul anilor o pepinieră de campioni și de piloți de valoare din motorsportul românesc. Și, poate ce e mai important, le-a dat șansa tinerilor să-și testeze calitățile de șofer și să-și consume adrenalina pe circuit , organizat, și nu în eventuașe ”liniuțe” periculoase.

Rezultate finale pe categorii

Junior:

1.Matei Cara (Iași, Citroen C2) – 126 pct

2.Kató Roland Máté (Satu Mare, Suzuki Swift) – 94 pct

3.Vladimir Orza (Bistrița, Honda) – 86 pct

Fete:

1.Bianca Puti-Bondici (Satu Mare, BMW) – 78 pct

Începători, 1.

1.Marcus Ciataraș (VW Golf) – 59 pct

2.Szabó Szabolcs (Carei, Renault Megane) – 52 pct

3.Cristian Beniamin Ardelean (Satu Mare, Mazda 323) – 41 pct

Începători, 2:

1.Albert Dragoș (Satu Mare, BMW) – 106 pct

2 Bianca Puti-Bondici (Satu Mare, BMW) – 90 pct

3.Raul Ionuț Mosut (Baia Mare, Peugeot 206) – 90 pct

Avansați, 1:

1.Adrian Borzescu (Cluj, Dacia Logan) – 92 pct

2.Matei Cara (Iași, Citroen C2) – 92 pct

3.Kató Roland Máté (Satu Mare, Suzuki Swift) – 85 pct

Avansați, 2.:

1.Gindele Emerich (Carei, Mazda MX5) – 74 pct

2.Kui Márk (Satu Mare, Mazda MX5) – 70 pct

3.Treger Oszkár (Baia Mare, BMW) – 67 pct

Avansați, 3.:

1.Cătălin Farcău (Satu Mare, BMW 325) – 118 pct

2.Florin Ștecka (Satu Mare, BMW) – 88 pct

3.Kui Ferenc (Satu Mare, Seat Ibiza) – 66 pct

OPEN

1.Andrei Vajda (Satu Mare, Buggy) – 126 pct

2.Patrick Vezentan (Satu Mare, CrossKart) – 52 pct

3.Daniel Domuța (Satu Mare, Speed Car) – 41 pct

Interviuri și un reportaj de la festivitatea de premiere ce a avut loc sâmbătă la ESEDRA , joi 20 noiembrie 2025, de la ora 20 în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la NORD VEST TV.