AVERTIZARE! Articolele pirotehnice – ,,Jucării” cu pericol ridicat

Artificii, steluţe, petarde – toate ne dau de veste că suntem la un eveniment important sau că e o zi de sărbătoare. Trebuie să fim conştienţi, însă, că acestea sunt în fapt materiale pirotehnice şi au un regim special de comercializare şi utilizare.

Ce trebuie să ştii despre materialele pirotehnice?

Având în vedere faptul că începând cu data de 9 august a.c., au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive prin Legea nr. 92/2025, menite să întărească regimul utilizării, comercializării şi depozitării articolelor pirotehnice şi să consolideze protecţia sănătăţii şi siguranţei cetăţenilor — în mod special a minorilor.

Persoanele fizice: doar cei care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi folosi articole pirotehnice din categoria F1. Orice operațiune cu alte categorii (inclusiv P1 sau petarde/emițătoare de sunet, cum mai sunt cunoscute) rămâne supusă autorizărilor speciale.

Comercializarea articolelor pirotehnice (inclusiv cele din categoria F1) către minori (sub 16 ani) sau către persoane fără autorizaţie (articole din categoria F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2) devine infracţiune – cu pedepse ce pot include închisoarea.

Organizarea de spectacole sau jocuri cu articole pirotehnice din categoriile superioare (F2, F3, F4 etc.) este supusă unor condiţii stricte de autorizare.

Personalul specializat care manipulează explozivi sau articole pirotehnice trebuie să fie autorizat.

De ce aceste modificări sunt importante :

– În sezonul sărbătorilor de iarnă, la nivel național, mai multe persoane – în special copii şi tineri – au suferit răni grave sau permanente din cauza articolelor pirotehnice.

– Accesul necontrolat la articole pirotehnice mai puternice decât categoria F1, sau utilizarea neregulamentară, conduce la traumatisme grave (pierdere de auz, vedere, arsuri, amputări), explozii sau incendii.

Atenţionări pentru părinţi, tineri şi comercianţi :

– Părinţi: Nu permiteţi copiilor sub 16 ani să deţină sau să utilizeze articole pirotehnice (chiar și cele din categoria P1 – petarde). Verificați ambalajul articolelor pentru a fi siguri că acestea au mențiunea F1.

– Tineri: Chiar dacă ai 16 ani sau mai mult, ai voie numai articole din categoria F1 – alte tipuri implică autorizări speciale și poți săvârși o infracțiune.

– Comercianţi: Vânzarea către minori sau către persoane neautorizate este infracţiune.

– Publicul: Organizarea unui spectacol cu artificii necesită avizele autorităților (primărie, ISU, poliție).

Aceste modificări legislative nu sunt simple formalităţi. Ele vin ca răspuns la accidente repetate, la pierderi de vieţi sau aparitia unor probleme grave de sănătate.

Prevederi legislative:

Legea nr. 126/1995 republicată prevede următoarele:

Art. 37 – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani; b) comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1; c) prepararea sau depozitarea articolelor pirotehnice din categoria F1 fără autorizaţia prevăzută de art. 8 sau 9; d) depăşirea cantităţii maxime de depozitare a depozitelor autorizate de articole pirotehnice cu mai mult de 25%.

(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune!

Facem apel la respectarea cadrului legal, pentru ca articolele pirotehnice să fie folosite responsabil și doar în condiții de siguranță.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare vor desfășura acțiuni de prevenire și control, iar nerespectarea prevederilor legale va atrage aplicarea sancțiunilor contravenționale sau, după caz, a răsounderii penale.

Utilizează cu precauţie materialele pirotehnice, numai în condiţiile şi perioadele permise de lege! Nu-ţi asuma riscuri mari doar de dragul distracţiei!