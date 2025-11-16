CSM Olimpia a dominat Cupa României la spadă! Adrian Dabija face dubla: după titlul național, a cucerit și cupa iar sătmărenii au cucerit trofeul și în concursul pe echipe

Scrima sătmăreană traversează un moment extraordinar, iar CSM Olimpia Satu Mare confirmă încă o dată că domină spada românească. După ce joi, în proba individuală, Adrian Dabija a cucerit pentru al patrulea an consecutiv Cupa României, vineri echipa clubului sătmărean și-a apărat cu succes trofeul în competiția pe echipe, încheind un sezon intern perfect.

Performanță remarcabilă în proba individuală

Legitimat la CSM Olimpia Satu Mare, Adrian Dabija a reușit o dublă de excepție în acest sezon: titlul național cucerit în primăvară și, acum, victoria în Cupa României. Pregătit de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi și Adrian Pop, sportivul a dominat competiția de la un capăt la altul.

Dabija a încheiat faza grupelor cu cinci victorii și o singură înfrângere, rezultat care i-a asigurat poziția de principal favorit pe tabloul eliminatoriu. În fazele directe, a obținut cinci victorii consecutive, urcând pentru a patra oară la rând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Semifinale de foc împotriva colegului Mézinger

Momentele cele mai tensionate ale zilei s-au consumat în semifinala 100% sătmăreană, unde Dabija a trecut cu 15–14 de colegul său Márton Mézinger, la capătul unui duel spectaculos.

Mézinger a avut la rândul său un traseu impresionant. Pornit de pe locul 21, acesta a învins în 16-imi pe Tudor Surducan (15–13), apoi a produs surpriza eliminându-l pe al patrulea favorit, Alex Oroian (15–11), înainte de a se opri în fața lui Dabija.

Două medalii pentru CSM Olimpia

În final, CSM Olimpia Satu Mare a obținut două medalii în proba individuală:

Adrian Dabija – aur

Márton Mézinger – bronz

Rezultatele celorlalți sportivi ai clubului:

Alex Oroian – locul 5

Tudor Surducan – locul 15

Anton Cîmpan – locul 34

Szabó Szabolcs – locul 46

Dintr-un total de 70 de participanți.

CSM Olimpia își apără titlul în proba pe echipe

După triumful la individual, sportivii sătmăreni au intrat vineri în competiția pe echipe cu moralul ridicat. Formația CSM Olimpia – alcătuită din Adrian Dabija, Márton Mézinger, Alex Oroian și Tudor Surducan – a fost considerată principala favorită, statut confirmat pe planșă.

Drum sigur spre finală

Sătmărenii au intrat direct pe tabloul de 8, unde au trecut fără emoții de Universitatea Craiova 3, scor 45–28. Semifinala cu CS UNEFS București a fost ceva mai echilibrată, însă CSM Olimpia s-a impus cu 43–38, asigurându-și accesul în ultimul act.

Finală fără istoric

În finală, echipa CSU Târgu Mureș nu a putut ține pasul cu ritmul Olimpiei, care a dominat clar confruntarea și s-a impus cu 45–30, cucerind din nou Cupa României.

Un an perfect pentru scrima sătmăreană

Sezonul intern a fost ireproșabil pentru CSM Olimpia Satu Mare.

La individual, Adrian Dabija este dublu campion: național și câștigător al Cupei României.

La echipe, formația sătmăreană a câștigat Campionatul Național și Cupa României, confirmându-și supremația în spada românească.

Un an încheiat cu patru trofee majore – o demonstrație a valorii, constanței și profesionalismului echipei sătmărene și a colectivului tehnic.