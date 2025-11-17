ELOGII – IMNELE VIEȚII și FERICIREA ALTFEL: CĂRȚILE MOMENTULUI

Acum când de peste tot, zilnic, vin vești care mai de care mai amenințătoare, mai sumbre și mai îngrijorătoare, cineva ne aține calea, acum, în preajma sărbătorilor, nu cu una, ci cu două vești bune.

Singurul scriitor apologet contemporan – Cornel Constantin Ciomâzgă – ne promite cât de curând două cărți de-o frumusețe și de-o utilitate de neuitat. Iată ce spune autorul despre acele cărți ale sale:

„Într-un timp al confuziei, al conflictului și al deznădăjduirii, eu vin și întâmpin lumea cu două cărți care răstoarnă paradigma.

Într-o vreme a urii și a dezbinării, într-un veac al zgomotului, al fracturilor morale și al oboselii sufletești, acum când oamenii nu mai au răbdare nici măcar pentru tăcere, nici pentru frumusețe, acum când înseși conținuturile sfinte sunt puse sub întrebare, acum aduc mai întâi o carte asemenea unei lumini care nu se va stinge, o carte de o forță neobișnuită: ELOGII – IMNELE VIEȚII.

Ea nu vine să condamne, vine să vindece, nu moralizează, ci amintește, nu oferă rețete șablonarde, ci deschide căi interioare.

ELOGII – IMNELE VIEȚII. O carte a curajului blând, a lucidității senine, a frumuseții care nu mai așteaptă confirmări.

Va fi sigur cartea momentului.

Și pentru ca darul să fie pe potriva nevoii, iar oferta pe măsura așteptării, vin și cu o a doua carte: FERICIREA ALTFEL!

Aceasta redesenează harta interioară a unei valori rătăcite. FERICIREA ALTFEL propune o hermeneutică a fericirii în dialog cu tradiția patristică, filosofia greacă, modernitatea sceptică și cu lumea fragmentată de astăzi.

Un text riguros și condensat, o frază calculată până la limita austerului, o scriitură insolită, explorează fericirea ca exercițiu ontologic, moral și spiritual.

Această carte este pentru aceia care simt că fericirea nu poate fi confiscată la infinit de psihologia de weekend, nici nu poate fi redusă mereu la chimia zâmbetului facil.

Este cartea acelora care acceptă că adevărata bucurie care germinează fericirea își are rădăcinile în Cer și roadele pe Pământ.

FERICIREA ALTFEL. Cartea de care toți avem nevoie.

O carte rară.

O lectură necesară.

Luna cadourilor vine cu darul tău cel mare: două cărți legendare.”

Distribuie și tu această veste și vei ajuta astfel lumea să fie mai fericită și mai bună.