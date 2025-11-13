More

    FOTO. ACCIDENT. Două mașini s-au lovit la ieșirea din parcarea Kaufland. Grabă și neatenție

    Un accident de circulație s-a produs joi după amiază  la ieșierea din parcarea Kaufland de pe bulevardul Henry Coandă.

    Cel mai probabil din grabă și neatenție, șoferul unui autoturism a intrat cu mașina într-o altă mașină a cărui șofer s-a oprit să acorde prioritate autoturismelor aflate în sensul giratoriu de la intrarea/ieșierea din parcare.

     

    Din informațiile pe care le deținem nu sunt victime, astfel că cel mai probabil cauza va fi rezolvată cu o amiabilă.

    Ieșirea din parcarea Kaufland a fost îngreunată preț de câteva minute.

