Gala Croitoreselor Anonime, un nou succes la Casa Meșteșugarilor

Casa Meșteșugarilor a găzduit o nouă ediție a Galei Croitoreselor Anonime, un eveniment dedicat creativității și eleganței. Pe parcursul a două seri, publicul a putut urmări 24 de prezentări de modă, fiecare purtând amprenta talentului și rafinamentului creatorilor implicați.

Colecțiile prezentate au impresionat prin originalitate, atenție la detalii și diversitatea stilistică, transformând evenimentul într-o veritabilă sursă de inspirație pentru toți cei prezenți. Atmosfera a fost una de sărbătoare, celebrând munca și pasiunea croitoreselor care, deși adesea rămân în umbră, au demonstrat că merită pe deplin aplauzele publicului.