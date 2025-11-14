IARNA 2025-2026: CJSU Satu Mare a aprobat Planul de măsuri pentru protecția comunității pe perioada iernii

Satu Mare, 14 noiembrie 2025 – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.) Satu Mare, reunit în ședință ordinară sub președinția prefectului Altfatter Tamás, a adoptat Hotărârea nr. 5, document prin care intră în vigoare Planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2025-2026. Prezentat de col. Sergiu Buzduga, Inspector Șef al I.S.U. „SOMEȘ” al județului Satu Mare, planul reprezintă o strategie complexă de pregătire, coordonare și răspuns, vizând securitatea energetică, funcționalitatea infrastructurii și, mai presus de toate, protecția populației.

Documentul impune termene clare pentru instituțiile responsabile. O prioritate absolută o constituie organizarea operațională: până la data de 15 noiembrie 2025, se impune activarea Grupului de suport tehnic și finalizarea, de către președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență (C.L.S.U.) și operatorii economici, a planurilor proprii de măsuri și a contractelor de deszăpezire. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare sunt însărcinate cu asigurarea stocurilor de material antiderapant și cu finalizarea montării parazăpezilor pe tronsoanele de drum vulnerabile la înzăpezire până la 1 decembrie 2025. Pe segmentul asigurării utilităților, planul cere contractarea și stocarea la capacitate maximă a combustibililor (lichizi, solizi și gaze naturale) necesari pentru întreaga perioadă a iernii. De asemenea, se solicită finalizarea reviziilor și reparațiilor la instalațiile termice centralizate și verificarea, la nivel de instituții și populație, a instalațiilor de alimentare cu energie electrică și încălzire, inclusiv a sobelor și coșurilor de fum.

Direcția de Sănătate Publică și unitățile sanitare trebuie să asigure încălzirea optimă și aprovizionarea cu medicamente specifice sezonului rece. Un element de siguranță crucial este obligativitatea menținerii unui stoc de calamitate și intervenție de medicamente și materiale sanitare pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Serviciul de Ambulanță Județean trebuie să pregătească permanent mijloacele de transport cu dotări antiderapante. În caz de avertizări meteorologice Cod Galben, Portocaliu sau Roșu, C.J.S.U. va fi convocat de urgență, iar dispeceratele vor operaționaliza grupele de intervenție. O responsabilitate majoră revine echipelor de intervenție (ISU, Jandarmerie, Poliție, S.A.J., C.L.S.U.) în ceea ce privește asistența socială: identificarea, transportul, adăpostirea și asigurarea hranei și asistenței medicale pentru persoanele fără adăpost. În plus, se va acorda o atenție sporită evacuării sau transportului medicalizat al persoanelor cu nevoi urgente (bolnavi cardiaci, dializați, femei gravide) pentru a preveni situațiile critice. Nu în ultimul rând, este prevăzut sprijinul continuu pentru Serviciul Salvamont, inclusiv pentru intervenții la instalația de transport pe cablu de la Luna Șes.

” Prin acest plan de măsuri ne propunem să asigurăm un management eficient și proactiv al riscurilor specifice sezonului rece. Coordonăm eforturile tuturor structurilor – de la ISU și Poliție, la Sănătate Publică și operatorii de utilități – pentru a ne asigura că fiecare acțiune este sincronizată și orientată către un singur scop: ca acest sezon rece să se desfășoare în condiții de maximă siguranță pentru fiecare cetățean al județului.

Ne asumăm responsabilitatea de a supraveghea îndeaproape implementarea tuturor măsurilor stabilite. Suntem pregătiți să intervenim rapid și eficient, dar încurajăm și cetățenii județului Satu Mare să se informeze și să coopereze cu autoritățile locale. Împreună, vom traversa și această iarnă în siguranță!”- prefect Altfatter Tamás.