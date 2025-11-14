„Idei feministe în context european” – tema unei conferințe susținute de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat conferința „Idei feministe în context european”, un eveniment dedicat explorării multiplelor perspective asupra condiției femeilor în Europa, dintr-o perspectivă interdisciplinară.

Evenimentul a reunit cadre universitare, cercetători și studenți interesați de înțelegerea fenomenului feminist în contextul istoric și social european.

Dezbaterile au abordat teme legate de evoluția ideilor feministe, lupta pentru drepturi egale și recunoaștere socială, precum și rolul și imaginea femeilor în diverse perioade și culturi europene.

„Prin această conferință, ne propunem să încurajăm reflecția critică și dialogul interdisciplinar asupra modului în care concepțiile despre gen și egalitate s-au transformat de-a lungul timpului și continuă să influențeze societatea contemporană. Mulțumim pentru încredere și sprijin doamnei rector prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci”, a declarat lector univ. dr. Oana Matei, prodecan al Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport.

Proiectul a fost finanțat de Centrul Cultural Județean Arad și de Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret „Vasile Goldiș”, desfășurându-se cu sprijinul conducerii Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.