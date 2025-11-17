INVESTIȚII Ardud construiește o creșă modernă pentru 40 de copii

Lucrările avansează, iar proiectul finanțat de CNI promite un spațiu sigur, primitor și adaptat nevoilor comunității

În orașul Ardud, lucrările la noua creșă sunt în plină desfășurare, marcând un moment important pentru infrastructura educațională locală. Primarul Ovidiu Duma subliniază că investiția este gândită pentru a asigura un mediu modern și prietenos pentru cei mai mici membri ai comunității.

Un proiect modern pentru copiii Ardudului

Șantierul noii creșe din Ardud a fost deschis oficial, iar lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. Proiectul, destinat atât locuitorilor orașului, cât și celor din localitățile aparținătoare, este finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI) și se bazează pe un model tip ce garantează calitate și eficiență.

Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri, împărțite în 4 grupe, și va fi realizată pe un amplasament de peste 8.500 de metri pătrați.

Spații moderne și facilități adaptate celor mici

Conform proiectului, viitoarea creșă va include:

spații de dormit

grupuri sanitare

bucătărie complet echipată

săli de joacă

spații dedicate personalului

parcări generoase

zone exterioare gândite pentru siguranța copiilor

Toate aceste facilități sunt proiectate pentru a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor și confortul angajaților.

Mesajul primarului Ovidiu Duma: „Un moment deosebit pentru Ardud”

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate:

„Acest șantier marchează un moment deosebit pentru Ardud și pentru toți locuitorii săi. Creșa care se va construi aici va oferi copiilor noștri un spațiu sigur, modern și primitor, unde să se dezvolte armonios. Este un proiect ambițios, dar necesar, care demonstrează angajamentul administrației locale de a investi în educația și bunăstarea copiilor. Mulțumim Companiei Naționale de Investiții pentru sprijinul acordat și echipei primăriei Ardud care s-a luptat pentru realizarea acestui obiectiv.”

O investiție pentru viitorul educațional al comunității

Construirea noii creșe reprezintă un pas esențial în dezvoltarea infrastructurii educaționale a orașului. Proiectul demonstrează preocuparea constantă a autorităților locale pentru bunăstarea copiilor și pentru construirea unei comunități în care aceștia să crească frumos, aproape de casă.

Ardud face un pas important spre un viitor mai bun, iar noua creșă devine simbolul investițiilor în generațiile care vin.