Localitatea Certeze beneficiază de apă și canalizare la standarde moderne

Lucrările de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare din localitatea Certeze au fost finalizate, iar rezultatele au fost prezentate astăzi în cadrul unui nou seminar de informare, în prezența președintelui Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, reprezentanții autorităților locale și ai antreprenorilor implicați în proiect.

Valoarea totală a investiției pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare aferentă localității Certeze este de 42.532.029,89 lei fără TVA. Investiția a constat în extinderea rețelelor de alimentare cu apă în localitățile Certeze, Huta Certeze și Moișeni, totalizând aproximativ 45,6 km de conducte (23,09 km în Certeze, 10,26 km în Huta Certeze și 12,26 km în Moișeni). De asemenea, au fost realizate șase grupuri de pompare a apei potabile, menite să asigure o presiune constantă și o alimentare sigură pentru locuitorii din zonă.

Tot în cadrul proiectului regional, au fost finalizate lucrările aferente Stației de tratare a apei potabile Huta Certeze în valoare de 13.051.453,12 lei fără TVA. Noua stație de tratare a apei potabile Huta Certeze are un debit nominal de 18l/s și include un rezervor de înmagazinare de 1.000mc, asigurând o apă potabilă de calitate pentru localitățile Certeze, Huta Certeze și Moișeni, care însumează peste 5.600 locuitori. Stația este complet automatizată, dotată cu laborator propriu și sistem SCADA, care permite monitorizarea în timp real a parametrilor de funcționare și calitate.

Investițiile fac parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată finanțat prin fonduri europene.