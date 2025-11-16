Primăria a găzduit deschiderea oficială a proiectului Erasmus+ „Connected Minds, United Actions”

Primăria municipiului a fost gazda deschiderii oficiale a proiectului Erasmus+ „Connected Minds, United Actions”, o inițiativă coordonată de Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”. Evenimentul marchează debutul unui program educațional menit să dezvolte responsabilitatea față de mediu și competențele digitale ale tinerilor.

Reprezentanții unității de învățământ au fost felicitați pentru inițiativă și implicare, proiectul având un rol important în formarea unei generații pregătite pentru provocările actuale.

Programul reunește parteneri din România, Portugalia, Turcia, Ungaria, Spania și Cehia, facilitând schimburi de experiență și colaborări internaționale în domeniul educației și al protecției mediului.