Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Hotelului Sport

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat astăzi cu firma Oberhauser Invest contractul de execuție pentru proiectul de investiții „Reabilitarea clădirii Hotel Sport”, situată pe strada Mileniului nr. 25.

Proiectul, în valoare de 21,7 milioane de lei, prevede modernizarea completă a imobilului și construirea unui etaj suplimentar cu acoperiș tip terasă. Noul nivel va permite amplasarea unor celule fotovoltaice destinate producerii de energie electrică, contribuind astfel la creșterea eficienței energetice a clădirii.

După finalizarea lucrărilor, Hotel Sport își va păstra funcțiunea actuală, urmând să opereze în continuare ca hotel de trei stele, axat în special pe cazarea delegațiilor sportive.