Săptămâna Porților Deschise la DGASPC Satu Mare!

Săptămâna Porților Deschise vă oferă ocazia să cunoașteți din interior activitatea a 24 de servicii sociale din județ: case de tip familial, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare, căminul pentru persoane vârstnice.

Veniți să cunoașteți oamenii care, zi de zi, aduc schimbarea în viețile celor care au nevoie de sprijin. Veți descoperi că în spatele fiecărei uși se află povești de viață și inimi care dăruiesc.