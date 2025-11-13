Schimb de bune practici la Satu Mare

Schimb de bune practici în cadrul proiectului „Pandemic Response and Operational Tactics for Enhanced Containment and Tracking” – PROTECT.
Continuă activitățile aplicate în cadrul proiectului transfrontalier în domeniul prevenirii zoonozelor cu transmitere la om, un proiect implementat de Consiliul Județean Satu Mare și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare alături de parteneri din Ucraina, Ungaria și Slovacia.
Partenerii din cele patru state, prezenți joi la atelierele de lucru, vor dezvolta un sistem comun de prevenire și răspuns la amenințările epidemiologice, în special la bolile care se transmit de la animale la oameni. Valoarea totală a proiectului este de 1.278.099,90 euro, din care 1.150.289,91 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.
Alături de prefectul Altfatter Tamás la activitatea de joi a participat și vicepreședintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Ioan Oleleu.
Rezultatele proiectului sunt relevante pentru activitatea de prevenire în domeniul sanitar-veterinar, prin capacitatea de evaluare și confirmare rapidă a epizootiilor dar și pentru posibilitatea unui răspuns adecvat, fundamentat.