Schimb de bune practici la Satu Mare

Continuă activitățile aplicate în cadrul proiectului transfrontalier în domeniul prevenirii zoonozelor cu transmitere la om, un proiect implementat de Consiliul Județean Satu Mare și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare alături de parteneri din Ucraina, Ungaria și Slovacia.

Partenerii din cele patru state, prezenți joi la atelierele de lucru, vor dezvolta un sistem comun de prevenire și răspuns la amenințările epidemiologice, în special la bolile care se transmit de la animale la oameni. Valoarea totală a proiectului este de 1.278.099,90 euro, din care 1.150.289,91 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.