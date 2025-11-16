Scrimă : Bronz pentru Ana Tomșa la Cupa României la spadă, seniori!

Sportiva Clubului Sportiv Satu Mare, Ana Tomșa, a obținut medalia de bronz în proba individuală de spadă a Cupei României, competiție desfășurată sâmbătă, la București. Sătmăreanca a avut un parcurs excelent, confirmând forma foarte bună din acest debut de sezon.

Tomșa a încheiat grupa preliminară fără înfrângere, reușind șase victorii care i-au adus locul al doilea în clasamentul intermediar și un statut de favorită pe tabloul principal. Drumul către semifinale a fost unul solid, însă în penultimul act sportiva CSA Steaua, Alexandra Predescu, s-a impus cu 15–9. Astfel, Ana Tomșa a urcat pe treapta a treia a podiumului, o performanță importantă pentru CS Satu Mare.

O evoluție remarcabilă a reușit și cealaltă reprezentantă de top a clubului, Teodora Coste. Aceasta a produs surpriza pe tabloul de 32, eliminând-o cu 15–9 pe a patra favorită a concursului, Bianca Raicu (LPS Craiova). În optimile de finală, Coste a cedat cu același scor, 15–9, în fața Ericăi Badea (CSA Steaua), încheind competiția pe locul 16.

A treia sportivă sătmăreană prezentă la start, Sophia Petrosianu, a ocupat poziția 34, într-un concurs care a reunit 47 de participante din întreaga țară.

De remarcat că la festivitatea de premiere a fost invitată să acorde medaliile fosta campioană a Sătmarului, Amalia Tătăran.

În paralel cu întrecerea, Federația Română de Scrimă a organizat la București un curs de perfecționare pentru antrenori, susținut de reputatul tehnician Octavian Zidaru. De la CS Satu Mare au participat antrenorii Adrian Szilagyi și Adrian Pop, care au avut ocazia să aprofundeze ultimele tendințe metodice din scrima modernă.