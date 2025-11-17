SOLIDARITATE Sătmărenii, chemați să aducă iarna bunătății în sufletele copiilor și familiilor nevoiașe

Două campanii umanitare lansate de Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” Satu Mare pentru a oferi căldură, hrană și speranță în prag de sărbători

În preajma iernii și a marilor sărbători creștine, Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” Satu Mare lansează două campanii de suflet – „Gecuțele lui Moș Nicolae” și „Coșul Bunătății” – menite să aducă bucurie, siguranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în nevoie. Comunitatea este invitată să se alăture acestor inițiative, oferind daruri care pot schimba o iarnă întreagă.

Gecuțele lui Moș Nicolae – căldură pentru 150 de copii

Aflată la ediția a VI-a, campania „Gecuțele lui Moș Nicolae” își propune să ofere geci de iarnă, căciuli, fulare și mănuși unui număr de 150 de copii.

Colecta are loc în perioada 1–30 noiembrie 2025, iar fiecare donație contribuie la siguranța și confortul celor mici în sezonul rece.

„Iarna se apropie cu pași înceți, dar siguri, iar noi ne dorim ca toți copiii să o aștepte cum se cuvine”, transmit organizatorii, invitând sătmărenii să se implice prin donarea unui set complet de îmbrăcăminte pentru unul sau mai mulți copii.

Pentru detalii privind vârsta copiilor și mărimile necesare, cei interesați pot suna la 0740-799.622.

Pachetele pot fi aduse la Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, situat în Satu Mare, Aleea Trotușului nr. 1/A, zilnic între orele 10:00–18:00.

Darurile vor fi oferite copiilor la sărbătoarea Sfântului Nicolae, Moșul atât de drag celor mici.

Coșul Bunătății – sprijin pentru 180 de familii

A doua campanie, „Coșul Bunătății”, are ca obiectiv ajutorarea a 180 de familii aflate sub ocrotirea Asociației. Scopul este ca fiecare familie să poată avea parte de o masă bogată de Crăciun, lipsită de griji și lipsuri.

Sătmărenii sunt invitați să doneze alimente neperisabile precum zahăr, făină, ulei, orez, fasole, conserve, dulciuri și alte produse de bază. Acestea vor fi grupate în „coșuri ale bunătății”, distribuite înainte de Crăciun.

Alimentele pot fi aduse la Centrul de zi „Sfânta Tatiana”, din Micro 15, Aleea Trotuș, nr. 1/A, de luni până vineri, între orele 10:00–18:00.

Cei care doresc să contribuie financiar pot folosi conturile Asociației, disponibile pentru plăți în lei sau euro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul 0740-799.622.

Generozitate care luminează sărbătorile

Prin aceste două campanii, Asociația „Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului” continuă tradiția de a sprijini comunitatea vulnerabilă în momentele încărcate de sens ale iernii. Atât copiii, cât și familiile nevoiașe primesc astfel nu doar obiecte și alimente, ci un mesaj de apropiere, grijă și solidaritate.

Organizatorii mulțumesc tuturor celor care aleg să se implice și reamintesc că fiecare gest, oricât de mic, poate deveni o mare binecuvântare pentru cineva.