TRAGEDIE Accident mortal în Țara Oașului. O femeie a murit pe loc

O femeie de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în localitatea Turulung Vii

O seară obișnuită s-a transformat într-o tragedie pe drumul din Turulung Vii, unde o femeie și-a pierdut viața într-un grav accident rutier. Evenimentul s-a produs marți, 12 noiembrie 2025, în jurul orei 17:52, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Femeie lovită mortal pe carosabil

Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că o șoferiță de 39 de ani, din localitatea Gherța Mică, aflată la volanul unui autoturism, ar fi accidentat o femeie de 70 de ani, din Turulung, care se deplasa pe partea carosabilă, fără a purta elemente reflectorizante.

Impactul a fost violent, iar în urma acestuia, victima a decedat pe loc, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale sosite la fața locului.

Șoferița nu consumase alcool

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului, sub coordonarea procurorilor competenți.

Apel la prudență pentru toți participanții la trafic

Odată cu venirea serii și reducerea vizibilității, lipsa elementelor reflectorizante la pietoni devine o cauză frecventă a tragediilor rutiere. Polițiștii reamintesc importanța purtării vestelor sau accesoriilor reflectorizante și a circulației doar pe trotuar sau pe acostament, acolo unde este posibil.