Val de aprecieri pentru dr. Alexandru Braniște, ortoped la Spitalul Municipal Carei! Sute de sătmăreni i-au transmis felicitări pentru profesionalism

Un val de mesaje de apreciere a inundat rețelele de socializare după ce Gazeta de Nord Vest a publicat o știre cu observatorul Liviu Năstruț prin care acesta i-a mulțumit dr. Alexandru Braniște, medic ortoped la Spitalul Municipal Carei, pentru o operație reușită și pentru profesionalismul de care a dat dovadă.

Postarea a atras în scurt timp sute de comentarii din partea sătmărenilor, care au dorit, la rândul lor, să îl felicite pe medic și echipa sa, relatând experiențe pozitive avute în cadrul secției de ortopedie a spitalului.

„Cu deosebit de mult respect, țin să-i mulțumesc domnului dr. Braniște Alexandru pentru profesionalismul ce-l caracterizează și modul în care mi-a urmărit evoluția înainte, dar mai ales după cele două intervenții la ambele șolduri, tratându-mă cu multă atenție și respect. Mulțumesc întregului personal medical al Secției Ortopedie a Spitalului Carei”, a comentat un sătmărean.

Comentariile sătmărenilor au continuat:

„Felicitări echipei medicale în frunte cu dl. dr. Braniște Alexandru. Este un om deosebit, cu mult respect pentru pacient. Mâna dânsului parcă e fermecată când lucrează și are rezultate de nota 100”, a scris un alt pacient.

„Pot confirma și eu profesionalismul domnului dr. Alexandru Braniște, fiind operată de dumnealui. Întreaga echipă medicală mi-a oferit suport și grijă pe toată perioada internării. Recomand cu toată încrederea serviciile Spitalului Municipal Carei”, a adăugat o altă pacientă.

În comentarii, zeci de persoane au povestit experiențe similare, subliniind profesionalismul, empatia și dedicarea medicului și a echipei din Secția de Ortopedie.

Dr. Alexandru Braniște este unul dintre medicii apreciați ai spitalului careian, cunoscut pentru rezultatele sale foarte bune în intervențiile ortopedice, dar și pentru modul respectuos în care tratează pacienții.

Postarea de pe Gazeta de Nord-Vest a devenit rapid virală în comunitatea locală, demonstrând încă o dată că profesionalismul, empatia și comunicarea deschisă pot aduce medicii mai aproape de oameni.