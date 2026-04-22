POLITICĂ Turos Lorand: UDMR își trasează linia: negocieri la vârf și miză pe relația cu Budapesta

Locale 22.04.2026 15:35
Senatorul sătmărean anunță decizii strategice după analiza contextului politic din Ungaria și România


Uniunea Democrată Maghiară din România își consolidează poziția într-un context politic regional și intern tot mai complex. În urma unei analize recente, conducerea formațiunii a stabilit direcții clare de acțiune, vizând atât relația cu guvernul de la Budapesta, cât și rolul UDMR în ecuația politică de la București.

Relația cu guvernul maghiar, prioritate strategică


Potrivit senatorului Turos Lorand, Consiliul Permanent Federal al UDMR a analizat rezultatele alegerilor din Ungaria și a discutat situația politică internă din România, precum și posibilele soluții pentru actualul context.

Consiliul a reafirmat faptul că menținerea unei relații solide cu guvernul maghiar este esențială pentru comunitatea maghiară.

Această poziție subliniază continuitatea unei strategii politice bazate pe cooperare și dialog instituțional constant.

UDMR, între echilibru și influență


În același cadru, conducerea UDMR l-a mandatat în unanimitate pe Kelemen Hunor să continue negocierile cu Péter Magyar, președintele Partidul TISZA, în contextul în care acestuia i-a fost încredințată formarea guvernului.

Totodată, Kelemen Hunor a fost autorizat să poarte negocieri și în plan intern, în numele intereselor comunității maghiare din Transilvania, în contextul crizei de coaliție aflate în contur la București.

Deciziile adoptate reflectă o strategie de echilibru între dimensiunea externă și cea internă a politicii UDMR, cu accent pe reprezentarea intereselor comunității maghiare într-un climat politic dinamic și adesea imprevizibil.

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
