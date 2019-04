Marian Buzilă, mezinul familiei… despre cântec și dragoste de frați

Marian, este interpretul sătmărean care a devenit cunoscut în primul rând datorita muzicii clasice, însă interpretezază și muzică populară. Marian și-a deschis inima pentru cititorii Gazetei de Nord Vest și a vorbit despre visurile lui, despre percepția pe care o are asupra vieții și despre familie.

GNV: Care dintre stilurile muzicale pe care le interpretezi te reprezintă mai mult? Dacă ar fi să alegi , ce ai alege?

Marian Buzilă: Dacă ar fi să aleg, poate e greșit formulat pentu că eu am ales deja, pot să spun că cel mai stăpân și confortabil mă simt interpretând muzica clasică, dar și despre muzica populară aș putea spune acel lucru . Cu muzica populară am crescut, îmi aduce aminte de copilărie și de viața la țară, în concluzie ambele stiluri le fac cu dragoste și există un „dar” nu se potrivesc în același loc, cele doua stiluri muzicale .

GNV: Cât de mult contează în cariera ta, faptul că ai absolvit Conservatorul?

Marian Buzilă: În cariera mea pot spune că în proportie de 75% mă ajută faptul că am absolvit conservatorul, restul până la 99% face parte din cum te comporți, ce vorbești, cum te îmbraci, cum îi respecți pe cei din jurul tau, iar eu încerc să nu mă abat de la zicala ,” fă-le celor din jur ceea ce ai vrea sa ti se întample ție”

GNV: Pentru cei care doresc să urmeze acest drum, ce sfaturi ai avea?

Marian Buzilă: Pentru cei ce doresc sa urmeze acest drum pot să le sugerez să o facă, doar dacă cred în ceea ce fac și să se încarce cu rabdare, pentru că rezultatele apar după ani de zile și să muncească în fiecare zi cât de puțin, pentru că o zi în care nu exersezi este un pas în spate și invers, o zi în care muncești e un pas în față , aici nu există să te menții, cel puțin în mintea mea așa stau lucrurile. Le doresc succes celor ce vor urma acest drum și să nu se dezamagească atunci când vor da de greu. Eu am o vorba „ nu este ușor, dar este frumos!”

GNV: Dacă nu ai fi ales acest drum, ce altceva crezi ca ți-ar fi plăcut să faci?

Marian Buzilă: Ca să pot răspunde la intrebare ar fi trebuit să încerc mai înainte de a mă pronunța . Am studiat canto clasic , la început nu mi-a placut, pentru că nu știam ce am de facut, rezultatele venau destul de greoi și târziu, când am început să înțeleg și să am roade, pot spune că mi-a placut, si de aici trag concluzia că doar atunci poți spune ce ți-ar plăcea să faci , atunci când ai fost acolo ai vazut, ai facut , ai gustat.

GNV: Trecând la familie, voi sunteți patru frați, cum a fost copilăria ta alăuri de ei?

Marian Buzilă: Copilaria mea alături de frații mei a fost una frumoasă, în general, fiind cel mai mic, eram cel mai protejat de părinți și atunci, inevitabil stârneam conflicte între frați pentru că nu mai era totul egal, însă și ei îmi luau apărarea la nevoie, prea multe amintiri strânse nu am, deoarcece diferențele de vârstă între mine și ei era una considerabilă , nu mă luau cu ei peste tot pe motiv că sunt mic, iar eu de ciudă, drept razbunare îi pâram părinților cu toate acțiunile rele pe care ei le făceau, și tot așa până la un moment dat când ne-am maturizat. Azi, avem o relație frumoasă, cu toții pastrăm legătura și o ținem aproape.

GNV: Ți-ar fi plăcut să ai și o soră?

Marian Buzilă: FIind patru frati, toți băieți, eu cred că da, mi-ar fi plăcut să am o sora, însă nu știu dacă aș fi răspuns la fel, dacă aș fi avut-o.

GNV: Din păcate tatăl vostru nu mai este, are mama vostră sprijin în cei patru băieți pe care i-a crescut?

Marian Buzilă: Așa este, din păcate tatăl nostru nu mai este , dar consider că ne-a lăsat tot ceea ce îi trebuie unui bărbat să fie, responsabil să aibă grijă de familie și să fie muncitor , defapt prin aceste cuvinte l-am descris pe el, pe tăticul nostru. Iar revenind la întrebarea dacă mama are sprijin de la noi, spun categoric, suntem patru, și nici unul dintre noi nu ignoră când sună telefonul de la mama, ba din contră, fiecare sună acasă să o întrebe dacă îi lipsește ceva.

GNV: S-a cântat la voi în famile, de unde acesta pasiune pentru muzică?

Marian Buzilă: La noi în familie s-a cantat mereu, îndeosebi la sărbatori , pot spune că toți frații mei au ureche muzicală, doar că ei nu au studiat muzica la nivel înalt , dar dacă ar fi facut-o probabil că eu eram cel mai puțin pregatit.

GNV: Ce îți trebuie ca să reușești în acest domeniu, de ce doar unii ajung să fie cunoscuți pe plan național și să rămână acolo sus, iar alții mai puțin, chiar dacă sunt foarte talentați?

Marian Buzilă: În acest domeniu pentru a reuși, să fii cunoscut pe plan național ,sincer să fiu nu cunosc prea bine reteta , am fost acolo dar nu asta a fost ținta, ținta a fost să fac ce știu, cât de bine pot și să muncesc zi de zi, pe urmă cântând în locuri diferite, auzindu-te unul, altul, ți se mai deschid și alte porți dar sunt porți de la un alt nivel, puțin noroc, foarte important locul, timpul și mediul în care te gasești.

GNV: La ce proiect lucrezi acum?

Marian Buzilă: Acum lucrez la un proiect destul de amplu, care o să-mi ia un timp destul de bun, lucrez la un album de arii de opera și cantonete cu o echipa foarte mare , instrumentisti din Mexic, Brazilia și o mare parte din Romania, pentru finalizarea proiectului, acolo unde va fi sarea și piperul. Este implicată și o casă de productie din Los Angeles, nu vă spun mai multe, aștept să îl termin în buna stare și pe urmă să vi-l prezint spre ascultare.



GNV: Ce ne spui despre mediul online, e important să fii activ, să fii văzut?

Marian Buzilă: Da este important sa fii vazut și să fii activ în mediul on-line , dar mare atentie, nu cu orice preț. Eu sunt foarte reținut în privința internetului și vreau să ramână secretul meu. Am mai multă încredere în acea reclamă unde am prestat și oamenii mă aud și mă văd în fața ochilor. Internetul și reclamele care vehiculeaza pe net în mare parte sunt înșelătoare, de ce spun asta? Pentru ca auditoriu pe internet ascultă de exemplu o melodie aranjată și mixată intr-un studio audio, lucrată să sune bine, curat, posibil să îți placă și când vine la spectacol, eveniment, să presteze, ai senzația că nu mai cantă așa frumos cum tu l-ai auzit și s-ar putea să ai dreptate că nu e doar o senzație ci este un adevar. Mă repet, de aceea am mai mare încredere în acea publicitate unde te vede și te aude pe viu, cum îi spun eu.

GNV: Ce ți-ai propus pentru anul acesta,si ce faci în acest sens?

Marian Buzilă: În acest an mi-am propus să mucesc la album, și să-mi duc cu bine toate evenimentele și spectacolele la bun sfârșit și să închei anul așa cum îmi doresc, mai bine decât anul trecut și mai puțin bine decât anul care vine.

Aș mai vrea să adaug faptul că, concursul Vedeta Populară, prezentat de Iuliana Tudor pe postul de televiziune Tvr1 , m-a ajutat foarte mult în acest drum pe care l-am ales , am fost finalist dintre 600 de participanți, am intrat în concurs 53 și din 53 am fost pe locul 3 din țară. Am cunoscut titani ai cântecului românesc și am legat multe prietenii. Vreau să îi mulțumesc rapsodului cântecului codrenesc Nicolae Mureșan, care s-a implicat și m-a susținut în una din probele din concursul vedeta populară, și vreau să mai adaug o mulțumire, am primit drept cadou un costum codrenesc de la soția maestrului Dumitru Dobrican, doamna Mărioara. Ca dovada, oameni buni mai există, este foarte important în ce loc îi cauți. Mai sunt mulți care mi-au fost alaturi și m-au susținut și mă susțin în continuare . Voi munci în continuare ca să aduc un plus societății din care fac parte .Vă îmbrățisez cu drag și să ne vedem sănătoși, tot binele fie mereu cu voi.Cu respect si considerație, al vostru Marian Buzilă.

Raluca Jofi