O nouă provocare a APM Satu Mare

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare lansează pentru tânara generație, o nouă provocare și pentru această perioadă când ,,statul acasă,, este cea bună metodă de prevenție în răspândirea infecției cu COVID19.

Tinerii sunt invitați să descopere frumusețile naturii altfel și anume, prin concepere și redactare de cuvinte încrucișate alegând ca temă evenimentele de mediu din calendarul ecologic, de exemplu: Ziua Apei, Ziua Pământului, Ziua Biodiversității, Ziua Păsărilor etc. Recomandăm ca model rebusul scandinavic a cărui mărime să fie: pe orizontală 14 pătrățele iar pe verticală 19 pătrățele iar cuvintele care trebuie identificate să exprime un fenomen din natură, de exemplu: schimbări climatice, inundație, eroziune, deșertificare etc. Am ales această mărime pentru redactarea ulterioară a calendarului ecologic pe anul 2021 sub forma unei broșuri în care să promovăm lucrările tinerilor.

Tinerii care doresc să își pună creativitatea la încercare, sunt invitați să se înscrie la acest concurs până la data de 27.03.2020 pe adresa de email: office@apmsm.anpm.ro

Data până la care se pot transmite lucrările la aceeași adresă de e-mail este 22.04.2020, adică Ziua Mondială a Pământului, dată la care va avea loc evaluarea și premierea lucrărilor.