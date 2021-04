Șocant! Comportament mafiot al șefului ITM, Cristian Sasu

=

Dacă până nu demult astfel de comportamente am văzut doar în serialele de pe Netflix sau HBO GO, în Narcos sau Gomora, iată că ne este dat să vedem și în viața de zi cu zi, în Satu Mare, amenințări cu moartea transmise printre rândurile unei poezii, la fel ca și în clanurile mafiote sau interlope. Din nou, erou negativ nimeni altul decât șeful ITM Satu Mare, Cristian Sasu. Acesta îl amenință pe Mircea Govor cu moartea, dar și cu o corecție fizică în următoarele versuri:

“Dar stai … că vine azi Nebunu

Și ți le pune toate-n piept.”

………

“Ia vezi să nu îți arate Domnul

Că el iubește și alți nebuni

Și poate nu ți-a fi tot una

Când va veni o zi de luni,

În care Domnul, cel pe care

Tu îl invoci ca un mișel,

Să-ți stea de-a lungul pe cărare

Să te oprească să mai ceri…”

Poezia în care amenință cu moartea a fost lăsată câteva zile pe Facebook de Cristi Sasu până s-a făcut înțeles, apoi a șters-o

Redăm în întregime poezia:

“Și văd cum un nebun dorește

Să creadă că e cel de sus,

Că toată lumea îl iubește

Și este cel curat…nespus

Dar poate că odată stinsă

Speranța nemailuminând

Un alt nebun va vrea să vină

Să se convingă pe cuvânt

O fi mai bun, o fi mai sincer

Sau poate mult mai îndrăzneț

Să îi stea în față și să îi spună

Nebunule ești nătăfleț

Ai spart familii, ai dat și tunuri

Și tot te crezi neprihănit

Dar stai că vine azi nebunu

Să ți le pună toate în piept

Și poate nu om ajunge zile

Să le vedem, să le auzim

Pe toate câte tu din fire

Le-ai slobozit și ai hulit

Zici că te rogi la Dumnezeu?

Că în paza Sa ai fost mereu?

Ia vezi să nu îți arate Domnul

Că el iubește și alți nebuni

Și poate nu ți-a fi tot una

Când va veni o zi de luni

În care Domnul cel pe care

Tu îl invoci ca un mișel

Să-ți stea de-a lungul pe cărare

Să te oprească să mai ceri

Pe toate câte tu în viață

Mai mult prin alții decât drept

Tu le-ai făcut…n-au fost povață?

Să stai acum atât de drept?

Și nu le voi aduce aminte

Acum în aste drumuri mici

Doar că un nebun cu atâta minte

Tot mai găsim să îți dea un pic

De timp să îți mai măsori o dată

Al gândului și minții șir

Și poate stând pe gând oleacă

Să înțelegi că ai greșit

Față de mulți de-a lungul vieții

Poate din vremea tinereții

Sau poate când sunt cu copii

Tu ești acum tot fără suflet

Așa ai fost mereu să știi

Și când ti-i duce în altă lume

Să nu te mire ce îi găsi

Poate acum sau altă dată

Tot ce ai călcat și ai strivit

Te vor goni ultima dată

Și vei rămâne pe câmpii

Tot singur și cu mână plină

Un pumn de bani și altul plin

De ura celora ce în viață

Ți-au fost păpuși pentru o zi

Dar ziua aceea se întoarce

Și toți pe care i-ai distrus

Vor avea grijă de a se întoarce

Să îți vadă fața printre uși

Închise, negre și înalte

La fel ca sufletul murdar

Lumina să nu îți deie pace

Să te blesteme an de an

Așa va fi și știi prea bine

N-ai înțeles nimic, nebune,

Și iarăși tipi de după uși

Dar vine o zi … o, vine aceea

Fii sigur că ajunge, zic

În care toată suferința

Se va întoarce și îi fi mic

Și vreau să termin, nu-s poet

Și cred în bunul Dumnezeu

Pe care îl rog acum să ierte

Un alt nebun ce nu se crede

Nici Zeu, nici mare Prometeu.

Odată vine ziua aceea

În care poate voi vorbi

Mai mult ca azi, și poate atuncea

Toată mulțimea va muți .”

După câteva zile după care a reușit să se facă înțeles cu amenințările sale în mod ciudat a șters-o, probabil ca să nu se poată face legătura dintre el și amenințările cu moartea adresate lui Mircea Govor. Dar nu poate nega persoana căreia i-a fost adresată, deoarece la comentarii socrul lui Sasu a dorit clar să spună că persoana la care se face referire în poezia este Mircea Govor.

“Vorbind de averi dacă ar fi să îl întreb pe Vasile Govor din Supuru de Sus tatăl, fratele socrului meu, ce avere are, sigur Mi-ar Răspunde: FAMILIA. Ce înseamnă oare pentru fiu familia???” a fost mesajul socrului lui Cristian Sasu pe Facebook ca și comentariu la poezia scrisă ca Amenințare de Sasu!

Mircea Govor este șocat și se teme pentru viața lui și a familiei sale

După evenimentele din ultimul timp, am vrut să aflăm de la Mircea Govor ce părere are despre amenințările lui Sasu la adresa sa.

“Sunt efectiv șocat, de sâmbătă de când am citit poezia nu am chef de nimic. Sâmbătă am fost sunat de mai multă lume care m-a întrebat dacă am văzut amenințările care mi-au fost adresate pe Facebook de către șeful ITM, Cristi Sasu. Nu am văzut așa ceva decât în filmele mafiote. Cunoscând persoana și auzind despre faptul că în trecut a amenințat oamenii, inclusiv cu pistolul, îmi este frică pentru viața mea și a familiei mele. Acest om, pe lângă faptul că mi-a făcut numai rău toată viața mea, acum a reușit să îmi creeze o stare de temere, mă amenință voalat cu moartea. Repet, îmi este pur și simplu frică. Am familie, am nepoți. Soția mea se află în stare de șoc. Nu se mai poate așa ceva. Trebuie ca instituțiile statului să facă ceva împotriva acestui om. Am luat legătura cu avocații mei și aceștia sunt de părere că este extrem de grav ce se întâmplă și m-au sfătuit să fiu prudent și să luăm toate măsurile legale necesare împotriva acestui om. Am 60 de ani și nu am crezut vreodată că în țara mea, în orașul Satu Mare, o să îmi fie frică să ies pe stradă din cauza unui astfel de individ.”

Amenințările sunt la ordinea zilei la șeful ITM, Cristian Sasu

Între timp, am aflat cu stupoare că amenințările de tot felul sunt “specialitatea casei“ la Cristian Sasu. Se pare că Sasu și-a mai găsit o familie pe care o terorizează, amenință și stresează, Ion și Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale 206 exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele “Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac”. Acesta a declarat pentru Gazeta de Nord-Vest că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria, ce mai … îi face viața un iad. Ba, mai mult, participă la fiecare ședință a asociației chiar și la ședințele de la Primăria Ardud.

“Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine … mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic. Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oameni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Dar ea îmi spune că nu ai văzut ce a pățit Govor? Desigur, la asta nu am ce să îi răspund. Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă … un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!”, a declarat, pentru Gazeta de Nord-Vest, Ion Pișcorean, președintele Asociației crescătorilor de taurine din Baba Novac.

Cristian Stan