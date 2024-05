Cristian Sasu, directorul ITM Satu Mare, pune și acum presiune permanentă pe fermierii din Baba Novac

Cu nenumărate procese și plângeri acesta a făcut și o victimă în persoana doamnei Cornelia Pișcorean

Directorul ITM Satu Mare , Cristian Sasu, este implicat în mai multe scandaluri cu sătenii din Baba Novac de ani întregi. Acesta își folosește funcția deținută la stat ca director al ITM Satu Mare pentru a-i hărțui , amenința și face presiune încontinuu pe crescătorii de animale. Cristian Sasu prin firma controlată de el SUV Angus SM SRL a intentat nu mai puțin de opt procese celor de la Asociația Crescătorilor de Taurine Baba Novac, persoanelor fizice din asociație , Primăriei Ardud, dar și Instituției Prefectului Județul Satu Mare.

De-a lungul timpului s-au publicat în presă probe solide că la firma la care șeful de la ITM taie și spânzură, SC SUV Angus SM SRL, se face evaziune fiscală, nu înregistrează facturile emise în contabilitate, acesta ia bani la negru de la oameni fără să le taie chitanță sau bon fiscal, are oameni care îi lucrează fără forme legale, sau cum este în limbajul colocvial “oameni la negru”. Aceasta din urmă este maximă, șeful ITM are oameni la negru. Adică la ITM, lupul e paznic la oi!

Taurine de 453.200 euro din salariu de 1000 de euro!

Cristian Sasu, “magnatul” de la ITM Satu Mare, reușește ceva ce nimeni în țara asta nu mai poate, și anume să cumpere dintr-un salariu de 1000 euro pe lună, adică 12.000 pe an, 120.000 euro în 10 ani, taurine de 453.000 euro în 2 ani. Cu banii jos, așa cum îi place lui să se laude, cum altfel? Mai exact, acesta, prin firma SC SUV ANGUS SM SRL la care are împuternicire notarială să o reprezinte, avea 206 taurine conform Declarației din 2021 prin care și-a cerut cota parte din pășune la Baba Novac. La o simplă căutare pe Google, la preț de vânzare găsim taurine angus de la 1850 euro/bucată până la 2200 euro/bucată, am stat de vorbă și cu alți fermieri din județ care ne-au confirmat că acestea sunt prețurile reale. Așadar, 2200 euro înmulțit cu 206 bucăți rezultă un preț exorbitant de 453.000 euro. Numai că alt șoc! În anul 2019 a declarat pentru cota de pășune că are 115 taurine, adică în 2019 când a început să cumpere vacile cifra de afaceri a firmei SC SUV Angus SM SRL era de 10.275 lei, adică veniturile pe tot anul au fost 10.275 lei, iar activele imobilizate de 940.601. Cei 940.601 reprezintă bani dați pentru animale. Concluzia: bani în firmă nu a avut, dar a cumpărat când a deschis firma taurine Angus de 200.000 euro, clar cu banii jos. Cum ar spune o vorbă a tinerilor de azi: ”Asta înseamnă să fii mafiot!”. În 2018 când a deschis societatea nu a avut nici un venit. Așadar, a cumpărat vacile cu bani în pungă!

Amenințările sunt la ordinea zilei la șeful ITM, Cristian Sasu

Cristian Sasu a început hărțuirea cu familia Pișcorean. Acesta a terorizat și continuă să terorizeze și în zilele noastre familia Pișcorean. Totul a început cu amenințări și hărțuiri de mai mulți ani împotriva domnului Ion și doamnei Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale câteva sute de exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele “Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac”. Acesta a declarat pentru Gazeta de Nord-Vest că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria, ce mai … îi face viața un iad. Ba, mai mult, participă la fiecare ședință a asociației chiar și la ședințele de la Primăria Ardud.

“Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine … mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic. Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oameni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Dar ea îmi spune că nu ai văzut ce a pățit Govor? Desigur, la asta nu am ce să îi răspund. Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă … un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!”, a declarat, pentru Gazeta de Nord-Vest, Ion Pișcorean, președintele Asociației crescătorilor de taurine din Baba Novac.

Culmea că după nenumărate scandaluri, hărțuiri, amenințări, plângeri și procese intentate de Cristian Sasu, doamna Cornelia Pișcorean a decedat . Acuma, lupta cu acest personaj o duce fiica acesteia Roxana și tatăl ei Ion Pișcorean . Care nu vor nimic altceva decât să se facă dreptate și să scape cumva fermierii din Baba Novac de tentaculele mafiote ale directorului ITM .

Fostul prefect s-a implicat și a încercat să rezolve problemele fermierilor

Fostul prefect Radu Roca, în urma sesizărilor primite din partea locuitorilor orașului Ardud în legătură cu problema pășunilor, a efectuat o deplasare la fața locului pentru a afla mai multe detalii. S-au constatat probleme la Primăria Ardud în organizare dar și lipsa de implicare în rezolvarea problemelor Asociațiilor și proprietarilor de animale ( nu s-au făcut demersurile pentru resemnarea contractelor, nu s-a implicat primăria în inventarierea animalelor și stabilirea încărcării pășunilor).

”Între timp s-a rezolvat problema agricultorilor și s-au depus cererile și centralizatoarele la APIA. Aici evidențiez implicarea directorului APIA care a sesizat inițial că actul emis de Primăria Ardud nu este ok. Existând un act adițional pentru prelungirea contractului de închiriere expirat, ceea ce nu era normal. Săptămâna trecută Primăria Ardud a rezolvat problemele și toți agricultorii au depus cererile la APIA”, a precizat la acel moment fostul prefect.

Situație tensionată la Baba Novac, Cristian Sasu în loc să fie la birou la ITM s-a prezentat la ședință. În cadrul unei conferinței de presă, fostul prefect a prezentat la acea vreme situația de la Baba Novac.

”La Baba Novac am înțeles că sunt probleme grave între Asociația crescătorilor de animale și o societate comercială, SUV ANGUS SM S.R.L., societate care azi, spre surprinderea mea, a fost reprezentată de către directorul ITM, Sasu Cristian, printr-o procură specială.

Agricultorii din Baba Novac au afirmat că de-a lungul timpului au fost amenințați de către Sasu Cristian împreună cu Blidar Felician, care era și el de față la vizita făcută de mine în localitate.

Între Asociația de crescători de animale din Baba Novac și S.C. SUV ANGUS SM S.R.L. și Asociația Crescătorilor de Animale Băbeanca, respectiv dl. Sasu și dl. Blidar sunt tensiuni și probleme, inclusiv probleme de natură financiară.

Adresez rugămintea, pe această cale, organelor competente să se autosesizeze și să intervină în soluționarea acestui caz”, a precizat Radu Roca.

La întâlnirea mai sus menționată a fostului prefect Radu Roca cu agricultorii de la Ardud a fost prezent și directorul ITM, Cristian Sasu, care, printr-o procură specială, a reprezentat societatea SUV ANGUS SM S.R.L., o societate care are ca unul dintre obiectele de activitatea creșterea animalelor. Acesta se afla la Ardud practic în timpul orelor de serviciu, deși în cadrul întâlnirii a precizat că, pentru a putea fi prezent la întâlnire, și-a luat o zi liberă de la serviciu.

Culmea tupeului, fostul prefect este și a fost atacat constant în mediul online atât de șeful ITM Satu Mare, Cristian Sasu, cât și de socrul acestuia, Romul Tulbure, dar și de un pseudo-jurnalist care se află pe statele de plată , mă rog pungile de plată ale lui Cristian Sasu.

Radu Roca a arătat într-o conferință de presă că este și a fost atacat constant în mediul online de anumite persoane pe motiv că în primăvară anului trecut a dat curs sesizării venite din partea unor fermieri din zona Ardud, mai precis din Baba Novac, legate de unele nereguli referitoare la dreptul de folosință a pășunilor.

Atacat constant de Sasu și familia lui

De atunci, susține fostul prefect, este atacat constant de familia inspectorului șef ITM, Cristian Sasu, respectiv pe pagina socrului său, Tulbure Romul.

”Adresez rugămintea, pe această cale, organelor competente să se autosesizeze și să intervină în soluționarea acestui caz. Vreau să fac câteva precizări: nu-l cunosc personal pe acel domn fermier, Pișcorean, la care se tot face referire că ar fi ”protejatul prefectului” sau la o postare legată de staționarea unei cisterne în curtea unei ferme. Și sunt mai multe lucruri total neadevărate ce sunt scrise despre persoana mea pe acea pagină a socrului domnului Cristian Sașu, inspector șef la ITM. Prezența mea de atunci a fost în urma unor sesizări a fermierilor de pe raza UAT Ardud cu privire la încheierea contractelor de închiriere a pășunilor comunale de către autoritatea locală Ardud, iar în urma celor constatate, am solicitat verificări cu privire la legalitatea hotărârii de consiliu local cât și a contractelor de închiriere respectiv de arendare. Singurul interes al meu a fost să vin în sprijinul fermierilor de pe raza UAT ARDUD cu respectarea legalității și nimic altceva”, a mai spus prefectul.

Radu Roca: ”Nu mă las intimidat!”

Radu Roca a mai precizat că nu se lasă intimidat de aceste atacuri, cere autorităților competente să se autosesizeze și că își rezervă dreptul de a-i acționa în judecată pe cei care-l atacă constant.

”În calitate de prefect, nu mă las intimidat, cu toate presiunile asupra mea în mediul online de către inspectorul șef al ITM cu familia lui și voi respecta în continuare legea care este mai presus decât interesul acestora.

Îmi rezerv dreptul de a efectua demersurile juridice care se impun, de natura civilă si/sau penală, față de persoanele pe care le consider vinovate de prejudicierea imaginii mele prin propagarea în spațiul public a informațiilor mincinoase la care am făcut referire anterior”, a mai precizat prefectul.

Situația tensionată pentru fermierii de pe raza UAT Ardud a fost rezolvată, cel puțin până în vara lui 2024 . Prefectura a conlucrat bine cu Primăria și Consiliul Local Ardud și a fost găsită cea mai bună soluție pentru rezolvarea problemei fermierilor din zonă.

La o ședință a Asociației s-a încercat bruscarea, dar și sechestrarea cameramanului Nord Vest TV, dar și a redactorului Gazeta de Nord-Vest

Cum să poată face față fermierii din Baba Novac celor din SUV Angus SM SRL dacă în cadrul unei ședințe aceștia au sărit la jurnaliștii de la Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest TV, când cei din urmă au vrut să părăsească incinta clădirii, cei doi așa ziși reprezentanți ai firmei SUV Angus SM SRL Felician Blidar și Romul Tulbure au încercat să îi țină forțat pe jurnaliști în clădire prin bruscarea acestora și oprirea părăsirii incintei pentru a le da explicații pentru motivele pentru care nu au dorit să le prezinte materialul și filmarea . În acest timp, unul dintre membrii asociației a declarat faptul că, chiar dacă acesta este prieten cu cei doi așa ziși reprezentanți și este imparțial, dânsul le-a cerut acestora să lase reprezentanții presei în pace și să nu îi țină cu forța în incinta clădirii. Din păcate această ședință ne-a lăsat un gust amar. Cum este posibil ca doi oameni să își permită așa ceva ?

În ce țară ne aflăm ? Cum este posibil ca doi jurnaliști să fie constant intimidați , filmați când își notau datele din ședință de către doi reprezentanți neoficiali ai unei firme private.

Acuma când inclusiv în Parlamentul European se vorbește tot mai mult de drepturile și libertatea presei, două persoane își permit astfel de comportament huliganic. Incredibil!

Șocul a fost cu atât mai mare la acea vreme deoarece alături de cei doi scandalagii a fost prezent și un pseudo-jurnalist care cochetează cu presa online și care azi scrie în portalul lui Cristian Sasu , ba mai mult are 25% din acțiuni.

Un lucru este clar: dacă organele abilitate ale statului continuă să doarmă în bocanci, oamenii simpli din Baba Novac vor fi în continuare terorizați de Cristian Sasu și acoliții lui, mai mult aceștia nu se vor putea bucura liniștiți de propria viață. Trist, dar adevărat!