Discursurile cele mai importante de la Sâmbra Oilor. Distracția continuă

Prefectul Ioan Tibil: ”Vreau să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare pentru a sărbătorii împreună sărbătoarea noastră câmpenească Sâmbra Oilor. Din suflet, tuturor, vă adresez un bun venit. Pentru mine, faptul că mă găsesc astăzi în fața dumneavoastră reprezintă o mare cinste și onoare, având în vedere categoria și felul dumneavoastră de a fi. Oșenii dau dovadă de credință și bun simț. Să nu uităm, oriunde mergem, ne păstrăm tradiția, cântecul, portul oșenesc și credința noastră strămoșească. Mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea acestei manifestări,”

Ministrul Agriculturii Ioan Florin Barbu: ”Anul trecut eram pe aceeași scenă și, în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru Agricultură, vă spuneam că vă vom sprijini în continuare cei care vă reprezentăm în Parlamentul României. Astăzi, în calitate de ministru, pot să vă spun că avem programe importante pentru agricultura din România, pentru dezvoltarea fermelor de ovine din România. Avem subvenții pentru spijin în sectorul ovin, avem subvenții pentru ajutoarele naționale tranzitorii. Am reușit să deblocăm 15,9 miliarde de euro bani care vor intra prin subvenții și investiții în sistemul agricol din România.

De când premierul Marcel Ciolacu a preluat conducerea Guvernului României, a alocat agriculturii 2% din PIB-ul României. Acest Guvern, a făcut lucruri bune. Sunt convins că vor continua și anii viitor.

Vreau să vă spun că mă bucur astăzi că sunt pe dealul de la Huta Certeze și particip la această frumoasă sărbătoare, Sâmbra Oilor. Dumneavoastră ați arătat că puteți duce tradițiile mai departe.

Gheorghe Cârciu: ”Dăm Slavă lui Dumnezeu pentru această zi minunată, pentru faptul că ne-am întâlnit a 66-a oară pe acest deal la Huta Certeze, la limita cu Maramureșul și îi salutăm pe toți Maramureșenii care sunt vecinii noștri și noi trăim în pace și prietenie cu toți vecinii noștri. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, cel pe care îl conduc astăzi, a încercat să își facă treaba serios în această givernare. Și vreau să spun doar două cuvinte. Bugetul departamentului nostru a crescut de la 15 milioane, la 207 milioane. Nu e lucru puțin. Mulțumim acestui Guvern pentru sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Și-i îmbrățișăm cu drag acolo unde trăiesc și îi așteptăm acasă cu drag de fiecare dată. Îi iubesc pe toți, vă iubesc pe toți, iubesc Țara Oașului. Sunt oșan și mă mândresc cu asta”.

Aurelia Fodrca: ”Dăm slavă lui Dumnezeu că într-o zi de duminică sfântă avem parte de această zi minunată si ne întâlnim aici pe dealul de la Huta Certeze să sărbătorim împreună, de 66 de ani, Sâmbra Oilor. Aici este o ocazie unică de a ne arăta că tradițiile și obiceiurile noastre sunt vii prin manifestările noastre și dorim să le promovăm nu doar în țară, dar și în afara țării. Astăzi, în numele meu personal vă mulțumesc tuturor pentru păstrarea acestor tradiții”.

Mircea Govor: ”Vă salut cu mult drag pe toți și mă bucur că ne întâlnim după un an în care trebuie să recunosc că lucrurile au evoluat foarte mult aici în mijlocul oșenilor, la Sâmbra Oilor. Vreau să îl felicit în mod special pe domnul ministru al Agriculturii, să-i mulțumesc că este prezent în mijlocul nostru, îi mulțumesc pentru prezență lui Gică Cârciu, îi mulțumesc domnului prefect care este organizatorul acestui eveniment, împreună cu Consiliul Județean. Îi salut pe toți parlamentarii, pe toți primarii, aleșii locali, indiferent de partidele din care facem parte. Și vă spun doar atât. Nu am vrut și nu vreau să critic pe nimeni. Dar îi zic domnului deputat Panait, am văzut că s-a trezirt din hibernare după patru în care absolut nimic nu am auzit să fi făcut ceva pentru județul Satu Mare. Absolut nimic nu a făcut guvernul condus de ei. Vreau să vă spun doar atât. Trebuie să trăim în liniște și pace, trebuie să ne respectăm și să nu ne criticăm în asemenea momente. Vă doresc distracție plăcută și gândul bun. Așa să ne ajute Dumnezeu.”