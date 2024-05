Peste 455 de locuri de muncă oferite prin AJOFM la Satu Mare

456 locuri de muncă vacante oferite de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare

Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare se regăsesc 456 locuri de muncă vacante.

Dintre acestea:

– 27 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare (agent de vanzari; analist calitate; analist recrutare/integrare salariati inginer de sistem in informatica; inginer electrician; inginer mecanic utilaj tehnologic textil; inginer productie; inginer tricotaje, confectii; manager; manager de operatiuni/produs; ; reprezentant comercial; sef birou/serviciu administrativ; sef depozit; sef distrixct cai ferate, poduri, drumuri; sef sectie; specialist in domeniul calitatii; specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca; specialist resurse umane; tehnoredactor;)

– 75 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și postliceale (asistent personal al persoanei cu handicap grav; confectioner asamblor articole din textile; controlor calitate; electrician in intretinere si reparatii; electrician in constructii; gestionar depozit; inginer automatist; inginer masini hidraulice si pneumatice; inginer mecanic; lacatus mecanic; lacatus montator; lucrator comercial; manager de zona; manipulant marfuri; masinist pod rulant; mecanic auto; mercantizor; operator introducere validare si prelucrare date; operator la masini unelte cu comanda numerica; proiectant inginer mecanic; reprezentant comercial sef formatie; sofer de autotutisme si camionete; sortator produse; stivuitorist; tehnician analist calitate; tehnician in industria comfectilor si tricotajelor; tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale; vanzator)

– 104 locuri de muncă pentru cei cu scoală profesională (agent de securitate; bufetier; confectioner asamblor articole din textile; confectioner vitraje izolante; controlor calitate; electrician de intretinere si reparatii; electromecanic masini si echuipamente electrice; fierar betonist; lacatus mecanic; manipulant marfuri; masinist pod rulant; mecanic auto; mecanic utilaj; muncitor necalificat in industria confectiilor; operator introducere validare si prelucrare date; operatior la masini de tricotat rectiliniu; operator la masini unelte cu comanda numerica operator la masini unelte semiautomate si automate; operator la prelucrarea maselor plastice; paznic; sef unitate elementara de lucru; reprezentant comercial; stivuitorist; sudor; tapiter; vopsitor auto; zidar pietrar)

– 235 locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale (agent de securitate; ambalator manual; asistent personal al persoanei cu handicap grav; bucatar; casier; cizmar-confectioner incaltaminte, dupa comanda; conducator auto transport rutier de marfuri; confectioner articole de piele si inlouitori; confectioneri tricotaje dupa comanda; confectioner prelucrator in industria textila; confectioner asamblor articole din textile; controlor calitate; electrician de intretinere si reparatii ; finisor lacuitor lemn; functionar in activitati comerciale, administrative si preturi; inginer automatist; inginer chimist; incasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa; lacatus mecanic; lucrator comercial; lucrator pentru salubrizare spatii verzi; lucrator sortator deseuri reciclabile; macelar; manipulant marfuri; mecanic auto; montator subansamble; muncitor necalificat in industria confectiilor; muncitor necalificat in metalurgie; muncitor necalificat la ambalarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, placi, mozaic, faianta, gresie, parchet;muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje; operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice; operator introducere validare si prelucrare date; operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex; operator la prelucrarea cauciucului; operator la prelucrarea maselor plastice; reglor la masini de prelucrare mase plastice; sapator manual; secretara; slefuitor, lustruitor; sofer de autoturisme si camionete;spalator vehicule; stivuitorist; taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura; talpuitor industrial; tehnician in industria confectiilor de piele si inlocuitori)

-15 locuri vacante pentru cei cu școală generală incompletă și fără studii (ajutor bucatar; ajutor ospatar; confectioner prelucrator in industria textila; confectioner asamblor articole din textile; marfuri; mecanic auto; operator introducere validare si prelucrare date; vopsitor; zidar restaurator).