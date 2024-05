Simpozion dedicat Zilei Asistentului Medical

Tema Zilei Internaționale a Asistenților Medicali 2024 : „Asistenții noștri. Viitorul nostru. Puterea economică a îngrijirilor medicale” (Our Nurses. Our Future. The economic power of care). Prin alegerea acestei teme este evidențiată puterea economică a îngrijirilor, care contribuie la economii sănătoase.