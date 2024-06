Activități și realizări în Domeniul Sănătății Publice din județul Satu Mare

În luna aprilie 2024, in cadrul Compartimentului de Evaluare si Promovare a Sanatatii, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

-Campania Nationala a informarii despre efectele nocive ale consumului de tutun , diseminarea de materiale informative catre medicii de familie, medicii scolari, asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari

-Centralizarea si monitorizarea desfasurarii cursurilor de Prim Ajutor si Educatie sexuala in unitatile de invatamant din judetul Satu Mare

-Centralizarea si raportarea rezultatelor campaniei nationale din luna martie

-Intalnire de lucru lunara cu asistentii comunitari si mediatorii sanitari cu sustinerea de prezentari si diseminarea de materiale informative(pliante) privind efectele consumului de tutun asupra starii de sanatate.

-Centralizarea si raportarea activitatii asistentilor comunitari

-Intocmirea materialului pentru presa privind activitatea pe compartimente in cadrul DSP Satu Mare pe luna martie

-Actiune locala la Centrul de zi pentru adulti cu dizabilitati intelectuale pe tema Importanta activitatii fizice, prezentare ppt, diseminarea de materiale informative

Actiune locala la Centrul Multifunctional Alter Ego pe tema Importanta activitatii fizice la copii, prezentare ppt, diseminare de materiale informative pentru copii, educatori si parinti.

-Actiune locala la Centrul de zi pentru persoanele varstnice pe tema Preventia bolilor pulmonare, prezentarea principalelor semne si simptome in bolile pulmonare, diseminarea de materiale informative, pliante, postere, sesiune de discutii cu beneficiarii centrului

-formarea grupului de preventie a osteoporozei in cadrul Centrului de zi pentru varstnici

-Actiune locala la Centrul Multifunctional Social Ostrovului -centru de zi pentru copii pe tema Alimentatia sanatoasa la copii, prezentare ppt, diseminare de materiale informative pentru copii, educatori si parinti.

-Diseminarea de materiale informative Boli transmisibile prin vectori catre medicii de familie, asistentii comunitari

-Diseminarea de materiale informative cu ocazia Zilei Mondiale fara Tutun si desfasurarea unei actiuni in centrul orasului cu diseminare de materiale privind efectele nocive ale tutunului si informarea grupurilor de adolescenti pe aceasta tema

-Participarea la sedintele grupului de lucru -Comisiei tehnice Judetene pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024

-Participarea in cadrul comisiei de examen in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliului Local Satu Mare-Directia de Asistenta Sociala

COMPARTIMENT DCSP

În județul Satu Mare, în luna Mai s-au desfășurat un număr total 76 de acțiuni de control, 0 acțiune de recontrol, s-a aplicat un număr total de 11 sancțiuni contravenționale, din care 8 avertismente,amenzi 3 în valoare de 5000 lei, un număr total de 0 decizii de suspendare de activitate și un număr total de 0 decizii de închidere a unității.

Produse retrase de la comercializare: 5,95 kg

Număr sesizări rezolvate: 15

1 actiune tematica stabilita de Serviciul de control în Sănătate Publică județean Satu Mare privind verificarea unitatilor de alimentatie publica organizatoare de evenimente;

2 actiuni tematice de control dispuse de M.S.- I.S.S. București (verificarea legislatiei in vigoare privind alimentele tratate cu radiatii ionizante si verificarea respectarii legislatiei in vigoare in domeniul materialelor in contact cu alimentul).