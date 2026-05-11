Evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, programate în luna mai 2026

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat calendarul oficial al evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025–2026, acestea urmând să se desfășoare în conformitate cu Ordinul nr. 6.405/23 septembrie 2025.

Potrivit metodologiei, aceste testări au rolul de a sprijini procesul educațional prin identificarea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor și prin elaborarea unor planuri individualizate de învățare.

Conform calendarului aprobat, evaluările vor începe în luna mai și se vor desfășura etapizat pentru fiecare nivel de studiu.

Elevii claselor a II-a vor susține probele în perioada 12–15 mai 2026, după următorul program:

·12 mai – Limbă și comunicare (scris);

·13 mai – Limbă și comunicare (citit);

·14 mai – Matematică și Explorarea mediului;

·15 mai – Limba română pentru minoritățile naționale.

Pentru elevii claselor a IV-a, testările vor avea loc în perioada 19–21 mai 2026:

·19 mai – Limbă și comunicare;

·20 mai – Matematică și Științe ale naturii;

·21 mai – Limba maternă.

Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a este programată în perioada 26–28 mai 2026:

·26 mai – Limbă și comunicare;

·27 mai – Matematică și Științe ale naturii;

·28 mai – Limba maternă.

Subiectele vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și vor avea format tip broșură, în concordanță cu programele școlare în vigoare.

Durata fiecărui test va fi de 45 de minute pentru elevii clasei a II-a și de 60 de minute pentru elevii claselor a IV-a și a VI-a.

Metodologia prevede și măsuri speciale pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții adaptate de susținere a probelor și de forme alternative de comunicare, acolo unde este necesar.

Reprezentanții Ministerului Educației precizează că rezultatele evaluărilor nu vor fi făcute publice și nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea expresă a părinților sau a reprezentanților legali.

Scopul principal al acestor testări este unul orientativ și diagnostic, rezultatele urmând să fie utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare și pentru includerea acestora în portofoliul educațional al elevului.

Prin aceste evaluări, autoritățile din educație urmăresc personalizarea procesului de învățare și îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

