Google, AI și… memoria sportului sătmărean

Ședința de luni a Consiliului Local Satu Mare a avut, pe lângă proiectele administrative obișnuite și votarea bugetului pe 2026, și un moment care a stârnit zâmbete în sală. Un consilier local, deja cunoscut pentru pozițiile sale „Gică Contra” față de conducerea Primăriei, a încercat să critice activitatea CSM Satu Mare și, în elanul discursului, a ales drept exemplu… echipa feminină de baschet.

Doar că exemplul s-a întors rapid împotriva autorului. Iar după intervenția primarului, care i-a sugerat elegant să mai consulte „Google sau AI-ul”, poate că merită să facem și noi un scurt exercițiu de memorie sportivă.

Pentru că, dacă tot vorbim despre „rezultate slabe”, să vedem cum arată ele în realitate.

Echipa de baschet feminin a CSM Satu Mare a fost, ani la rând, una dintre forțele Ligii Naționale. În palmares figurează:

Performanțe principale:

Liga Națională: 5 medalii de argint și 3 de bronz.

Cupa României: 5 medalii de argint.

Competiții Europene: Campioana Ligii Europei Centrale (CEWL) în 2018, după o finală cu BC Pharmaserv Marburg.

Baschet 3x3: Câștigătoare a turneelor de profil, inclusiv Cupa României 3x3 în 2018.

Dar probabil că cel mai important reper rămâne anul 2018, când CSM Satu Mare a câștigat Central Europe Women League (CEWL), performanță unică pentru sportul de echipă sătmărean.

Practic, în perioada sa de glorie, echipa de baschet feminin a fost cel mai important ambasador sportiv al orașului, aducând la Satu Mare meciuri europene, săli pline și adversari de top din România și din străinătate.

Așadar, dacă acestea sunt „rezultate slabe”, multe cluburi din România și-ar dori cu siguranță să aibă asemenea „probleme” de palmares.

Poate că înainte de următoarea intervenție despre sportul sătmărean, o căutare rapidă pe Google, sau chiar o întrebare adresată inteligenței artificiale, ar putea evita alte momente de tipul „dacă tăcea, filosof rămânea”. Pentru că memoria sportului local merită mai mult decât o replică aruncată la microfon într-o ședință de Consiliu Local.





