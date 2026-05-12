Tineri dirijori la ora afirmării

Pupitrul scenei Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare devine în această săptămână estrada de lansare și definitivare în lumea profesionismului a unor tineri în arta dirijoratului. Tema pe care trebuie să o parcurgă viitorii maeștri ai baghetei magice este una de largă respirație: „universul sonor al lui Bartók Béla” cum plastic se exprimă autoarea comunicatului de presă sosit de la instituția de cultură sătmăreană.
Noi, în calitate de examinatori, va trebui să certificăm prin aplauzele noastre calitatea și autenticitatea fiecăruia dintre „studenții” ce ne vor teleporta spre sfera imaginată și concretizată de acest uriaș compozitor maghiar născut la Sânnicolau Mare în 1881 (date despre biografia acestuia găsiți în numărul nostru din 20 ianuarie 2025). Profesori îndrumători sunt membrii Orchestrei simfonice a Filarmonicii Dinu Lipatti și tânăra violonistă Alexandra Maria Fritzsch. Programul de joi, 14 mai, ora 19, pentru care sunt valabile abonamentele cu nr. 44, conține patru din cele mai cunoscute lucrări ale lui Bartók Béla: „Două imagini”, „Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră”, „Șase dansuri românești” și „Suită de dansuri”. Bilete le puteți găsi la casa de bilete a instituției. La realizarea acestuia a contribuit și Academia de Muzică „Robert Schumann” din Düsseldorf aflată sub îndrumarea profesorului Rüdiger Bohn, academie din care face parte și invitata noastră a cărei biografie o redăm mai jos.
Alexandra Maria Fritzsch (sursa: site-ul „deutsche-stiftung-musikleben”)
Născută în Germania în anul 2006, foarte tânăra violonistă are ca motivație în carieră, după propriile spuse, faptul că „Oportunitatea de a cânta la o vioară construită de lutierul Leopold Widhalm din Nürnberg în secolul al XVIII-lea cu greu poate fi descrisă prin cuvântul «bucurie». A putea umple sălile de concert cu un astfel de sunet este un vis care acum devine realitate!”
- Primele lecții de vioară la vârsta de cinci ani la școala de muzică Lauffen (în apropiere de Stuttgart) cu Kirsten-Imke Jensen-Konrad
- 2017 – 2024: Studii de juniori la Universitatea de Muzică din Würzburg cu Dan Talpan
- Din 2024: Studii de licență la Universitatea de Muzică Robert Schumann din Düsseldorf, sub îndrumarea prof. Andrej Bielow
- 2021: Masterclassuri Internaționale pentru Corzi Schöntal cu Prof. Petru Munteanu
- 2022: Participare la Festivalul Virtuoso și Belcanto din Italia alături de prof. Andrej Bielow, prof. Ester Haffner și prof. Krzysztof Wegrzyn
- 2023: Zilele Muzicale Bergell cu prof. Christian Sikorski
- 2025: Zilele Muzicale Bergell cu prof. Christian Sikorski, prof. Johannes Monno și prof. Ulf Tischbirek
- 2025: Academia de Muzică Cronos din România
- 2019: Premiul II la concursul de vioară de la Wrocław
- 2021: Beneficiar al unei burse de la Fundația Riebesam
- 2022: Premiul I la concursul național „Jugend musiziert” la categoria Vioară solo
- 2025: Bianca Brand primește premiul special la Concursul internațional de muzică de cameră Gerhard Vogt
- Din 2022: Membru al Orchestrei Naționale de Tineret Germane, cu concerte la Elbphilharmonie, Berlin Philharmonie, Concertgebouw Amsterdam și Edinburgh Symphony Hall
- 2022: Concert ca solist cu orchestra bursierilor Fundației Riebesam
- 2023: Concert ca solist cu Orchestra Simfonică Heilbronn
- 2024: Concert ca solist și concertmaestru cu Academia Tânără Orchestră din Franconia
