DEZVOLTARE! Transport public în comun, înființat la Tășnad

Acesta va putea fi realizat în cadrul proiectului “Creşterea mobilităţii urbane din oraşul Tăşnad prin crearea coridorului de mobilitate pe direcţia Nord-Vest” depus spre aprobare de Primăria Tășnad

Conducerea Primăriei Tășnad are în vedere înființarea unui sistem de transport public în comun pe raza orașului. În acest scop, la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest Cluj a fost depus, spre aprobare proiectul “Creşterea mobilităţii urbane din oraşul Tăşnad prin crearea coridorului de mobilitate pe direcţia Nord-Vest”. Acest proiect a fost prezentat joi la sediul Primăriei Tășnad în prezența directorului interimar al ADRNV, Hegedus Csilla, a expert cu rol de Ofiter de Monitorizare · Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Alboi Sandru Petru, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Oliviu Buzgpu, a primarului orașului Tășnad, Adrian Farcău, a viceprimarului Snelenpeger Carol-Nicolae, a tuturor celor implicați. Tot cu aceeași ocazie au mai fost prezentate și alte trei proiecte de dezvoltare pentru orașul Tășnad în valoare totală de peste 50 de milioane de euro.

Despre noul proiect

Pentru început au luat cuvântul primarul Adrian Farcău, Hegedus Csilla, Oliviu Buzgău și Alboi Sandru Petru, consultanta Sebestyen Kinga, după care proiectantul Andrei Varga a prezentat acest proiect.

Obiectivul general al proiectului este Creşterea mobilităţii urbane din oraşul Tăşnad prin crearea coridorului de mobilitate pe direcţia Nord-Vest. Traseul aferent coridorului de mobilitate parcurge obiective importante la nivel urban, coridorul de mobilitate propus acoperind o suprafaţă de 2,36 km2 cu o lungime de aproximativ 10 km, iar circuitul velo aferent coridorului are o lungime de aproximativ 4,60 km. Punctele esențiale de-a lungul traseului propus sunt: gara, ștrandul existent, viitorul aquapark, viitoarea grădină urbană, stadionul existent, edificii educaționale (liceu, școală gimnazială), spitalul orășenesc, edificii de cult, zona centrală a orașului (primărie), piața agroalimentară nou propusă, urmând ca să se ajungă din nou la gară.

Obiective specifice ale proiectului

– Amenajarea a 8.530 metri de trasee prioritare pentru transportul in comun, pentru introducerea unui sistem de transport public ecologic și eficient în Orasul Tasnad.

– Construirea a 4.685 metri de piste pentru biciclete şi alei comune pentru pietoni şi biciclete, promovând mobilitatea nemotorizată.

– Creșterea calității vieții locuitorilor prin refacerea și modernizarea a 2,36 km2 în oraşul Tăşnad.

Descriere generală

Orașul Tășnad, prin proiectul de mobilitate urbană propus va soluţiona blocajele de trafic , urmărind dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate și eficiență, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Sunt propuse măsuri în vedere măsuri privind amenajarea unei reţele strategice de ciclism, separată de infrastructura stradală rutieră pe cât posibil, la înalte standarde, dotată cu rasteluri pentru parcarea bicicletelor, Bike sharing.

Intervenţia implică şi reamenajarea trotuarelor degradate si construirea unora noi unde acestea lipsesc, reamenajarea circulaţiilor,precum și dotarea zonelor dedicate mersului pe jos cu mobilierul urban specific sporirii atractivităţii pietonale: bănci, rasteluri pentru biciclete, coşuri de gunoi, zone de vegetaţie speicifica etc.

Amenajarea stațiilor de transport public de pe raza UAT-ului Tășnad prin implementarea autotaxării, dispunerea de totemuri și afișaje digitale informative, modernizarea sau respectiv construirea adăposturilor atractive și a refugiilor/alveolelor stațiilor unde e cazul. Realizarea unui depou și achiziționarea a 3 autobuze electrice mici și infrastructura aferentă încărcării acestora, cu stații de incarcare lente și rapide.

Traseul aferent coridorului de mobilitate parcurge obiective importante la nivel urban. Coridorul de mobilitate propus acoperă o suprafaţă de 2,36 km2 şi are o lungime de aproximativ 10 km, iar circuitul velo aferent coridorului are o lungime de aproximativ 4.60 km. Punctele esentiale de-a lungul traseului propus sunt: gara, strandul existent, viitorul aquapark, viitoarea gradina urbana, stadionul existent, edificii educationale (liceu, scoala gimnaziala), spitalul orasenesc, edificii de cult, zona centrala a orasului (primarie), piata agroalimentara nou propusa, urmand ca sa se ajunga din nou la gara.

Pe parcursul traseului definit se propune amplasarea a 9 statii de transport in comun, 5 statii de bike sharing si a unui depou de autobuze, toate contribuind la implementarea unor metode de transport in comun care sa conduca la reducerea emisiilor de carbon. Statiile de transport in comun si cele de bike sharing vor fi amplasate in puncte strategice, care sa faciliteze accesul la obiectivele de importanta majora. Mobilierul propus prin intermediul proiectului are rolul de a îmbunătății calitatea vieții locuitorilor și a persoanelor care tranzitează Orașul Tășnad. Astfel se propune amplasarea de bănci, rasteluri de biciclete, coșuri de gunoi și cișmele de-a lungul traseului.

Proiectul de mobilitate urbană se încadrează într-o viziune mai largă și este complementar cu alte proiecte cuprinse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a oraşului 2021-2027 şi PMUD 2021-2027, contribuind astfel la realizarea unor obiective comune și la crearea unei sinergii între diferitele inițiative de dezvoltare. Complementaritatea cu aceste proiecte subliniază abordarea integrată și coerentă a dezvoltării orașului Tășnad și reflectă un angajament ferm către crearea unui mediu urban sustenabil, viabil și atractiv pentru locuitori și turiști deopotrivă.

Valoare Totală Proiect: 33.031.929,84 RON

⦁ AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 30.538.839,12 RON

⦁ Contributia naționale este de: 4.051.070,42 RON

⦁ Cofinanțarea Uniunii Europene este de: 26.487.768,70 RON

Perioada de implementare a proiectului este de 58 de luni, respectiv între data de 06.09.2022 și 01.06.2027.

Alte proiecte prezentate

Tot cu aceeași ocazie au mai fost prezentate alte trei proiecte. Astfel, Hildegard Brandl a prezentat proiectul ”Grădina Urbană Tășnad”, Bogdan Bura a prezentat proiectul privind construirea Pieței agroalimentare la Tășnad, iar Alexandru Burzo a prezentat proiectul cu Aquapark Transilvania Terme Tășnad.

Toate aceste proiecte, aflate în diferite faze, au o valoare totală de peste 50 de miioane de euro.