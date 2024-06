Hráči Unces Nhl Na Master Of Science V Hokeji 2024 Hvězdy Ze Zámoří V Česk

Hráči Unces Nhl Na Master Of Science V Hokeji 2024 Hvězdy Ze Zámoří V Česku

Týden V Nhl: A Few Hvězdy, Češi, Novinky A Zajímavosti 20 Týdne Nhl

Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Června 1984, Chad Scheifler představil první verzi okenního systému X (X Windows System). Vycházela unces okenního systému T (W Window System). Společnost Anthropic vydala Claude 3. 5 Sonnet, tj. Novou verzi své umělé inteligence Claude (Wikipedie). S Claude three or more, stejně jak s GPT-3. 5, Vehemencia 3 a Mixtral, si lze pokecat bez přihlašování mhh DuckDuckGo AI Conversation.

Následně se prosadil při signalizovaném vyloučení Avalanche tvrdou ranou pod břevno a new výjimečný večer završil v přesilovce, kde ho ideálně našel Teuvo Teravainen.

Na svém ledě přivítalo Dallas a new šlo o střetnutí, které slibovalo útočnou podívanou vzhledem k množství mladých hvězd na obou stranách.

Můžu ho nasadit do všech herních situací – na přesilovku, oslabení, když je potřeba vyhrát důležité vhazování.

Forex zpravodajství je zóna portálu FXstreet. cz, kde najdete nejnovější zprávy ze světa forexu, stejně tak jako forex sector nebo vzdělávací zóna.

Existuje možnost,” “že by si ho Pens chtěli nechat, stejně tak alcohol může zamířit jinam. Sedmatřicetiletý veterán také může kariéru zabalit, pěkně na vrcholu, ve velkém stylu. Teprve v jeho osmnácti letech vyšel albový debut blonďatému kytaristovi a backvokalistovi, který se jmenoval Kenny Wayne Shepherd a pocházel z Louisiany. Po úspěchu debutu i následných koncertů se ale producentský team včetně KWS postaral o odchod Sterlinga.

Číslo Časopisu Hudební

Mně se na Portofino spíš nelíbí ten tvar ruček. Přitom na Portuguese je IWC umí krásně ladný. Ale to je fakt věc osobních preferencí, univerzální vkus neexistuje.”

Dobré jest i Collinsovo VINYLSKIVA „Iceman“ (1991, např. „Mr. Collins, Mister. Collins“, „Don´t Error Kindness For Weakness“, „Put The Shoe On The Some other Foot“, „Iceman“).

A Petr Daněk připojil svoji úvahu o vážné hudbě (ke stažení zde).

Brankář Ottawy Mads Søgaard toho odchytal víc em farmě Belleville, kde měl výrazně lepší čísla než sixth v NHL.

V každém zápase si to musíte zasloužit, “ říká.

Ledna 2024 sony ericsson uskutečnilo on-line setkání české a slovenské sekce Musica Rudolphina.

Nominace by se mohli dočkat také produktivní nováčci Connor Bedard (22+37) a Connor Zary (12+18). Slováci by mohli být na MS o něco silnější, jenže dva jejich mladí forvardi zatím spíš než úspěchy sbírají průšvihy. Adam Růžička byl po bizarním videu t lajnou bílého prášku vyhozen z Arizony a jeho další budounost je nejasná.

Fontes Musices Sixth Is V Časopise Harmonie

Byla vydána nová verze four. 8. 0 programu na úpravu digitálních fotografií darktable (Wikipedie). Série Boston versus Toronto nabídne souboj kanonýrů Pastrňáka t Matthewsem, předvedou se i Zacha či Kämpf! Švédsko je v současnosti em kolbištích NHL evropskou velmocí. Proto u něj v tabulce níže najdete jen vybrané hráče, the ne úplně všechny dostupné hokejisty, veoma je tomu versus případě Česka či Slovenska. Reprezentace USA je na mistrovství světa podobný případ jako Kanada – také její soupiska bývá conduct poslední chvíle neznámou. Letos by její jádro mohly klidně tvořit opory Anaheimu, odkud může dorazit brankář John Gibson, střelec Frank Vatrano, hračička Trevor Zegras, všestranný Troy Terry a produktivní bek Cam Fowler http://mostbeter.com.

Kromě Patrika Urbana semináři jako web host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Biskup Jednoty bratrské By Blahoslav se carry out dějin české hudební kultury 16.

Incident rozvířil bouřlivou debatu, přičemž zastánci staré školy víceméně tvrdí, že Greig dostal, co cuando zasloužil.

V minulosti působil také sixth v Nashvillu a NYC Islanders.

Poprvé ze radoval jako hráč Ducks v roce 2007.

Po konci sezóny Pittsburghu je t dispozici zkušený Lars Eller. Do této kategorie by měl patřit i Patrik Laine, jehož Glowing blue Jackets se do play off nepodívají. Dříve obávaný kanonýr je od ledna v asistenčním programu NHL/NHLPA a není jisté, kdy se vrátí zpět e hokeji. Poslední zprávy o něm jsou pár dní staré a týkaly ze toho, že sixth v Columbusu prodává svůj byt. Extraligový šampion s Pardubicemi z roku 2012 si v právě uplynulé sezoně vyzkoušel i jedenáct zápasů” “v dresu Rudých Křídel, v nichž se jednou trefil. Navázal tak em šest duelů, které odehrál o rok předtím.

Člena Výzkumného Centra Musica

Současní Penguins se třetím triumfem od roku 2009 zařadili mezi velmi úspěšné týmy v historii NHL a samotný Kunitz patří mezi nejúspěšnější hráče posledních permit. Pokud jde o počet vítězství, nikdo se mu v současnosti nevyrovná. „Mluvit o tom, jaký odkaz jsme po sobě zanechali, to není naše práce. My musíme jen odvést to nejlepší na ledě, “ říká skromně.

Národní muzeum – České muzeum hudby” “vydalo publikaci Dagmar Štefancové Rukopisy do roku 1700 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Vědeckým redaktorem této publikace je Jan Baťa, recenzenty Petr Daněk a Martin Horyna. 2022 Goodwin Winners přináší Platinum Variants celého základního setu, Splash of Color a karty Goudey. Každá varianta je vytištna za pomocí chromové technologie! Hledejte paralelní verze Cosmic, Purple Pulsar a Golden Treasures a další!

Příspěvek Martina Horyny

Během třetího hracího dne se o velmi překvapivý poker maneuver postaral prakticky neznámý hráč z Velké Británie, jenž rozvířil diskuzi nejen na komentátorském stanovišti, ale také v youtubovém chatu. Darius Samual, který dle dostupných informací dosud v živých turnajích navyhrával skromných $9. 403, totiž před flopem zahodil silnou startovní kombinaci A-K. Jak již bylo vegaskými reportéry předznamenáno, v čele Turnaje turnajů sony ericsson usadil Preben Stokkan. Hlavní světové měny jsou americký amerikan dolar? (USD), euro (EUR), britská libra (GBP), japonský jen (JPY) a švýcarský frank (CHF). Forex u největším finanční trh na světě, em kterém se obchoduje s měnami mostbet apk download.

Především hodnota +/- je u obou chvályhodná vzhledem e tomu, že nastupují za slabší mužstva.

Vědeckým redaktorem této publikace je Jan Baťa, recenzenty Petr Daněk a Martin Horyna.

A ze severu ještě neodejdeme, jen se posuneme o nějakých let nazpátek.

Let, která sice stavěla na nablýskaném zvuku, ovšem také em kompoziční primitivnosti, kterou měla zakrýt rafinovaná aranžmá.

Dále nás zaujaly výsledky anonymní ankety mezi hráči NHL či rekordně rychlý hattrick Martina Nečase.

Desktopové prostředí LOVER bylo vydáno ve verzi 1. 28. V gitových repozitářích je sice už od února, ale oznámení vydání se na webu objevilo s několikaměsíčním zpožděním (únorové datum zveřejnění je nepravdivé). Uživatelsky nejvýznamnější pokrok je v podpoře Waylandu. Byl vydán svobodný kancelářský balík OnlyOffice Docs 8. 1. Vedle četných oprav přináší několik funkcí včetně podpory editace textu v PDF a vytváření formulářů v PDF. Čtyřiadvacetiletý Alexandre Texier má potenciál stát se nejproduktivnějším francouzským hokejistou sixth is v historii NHL.

Února 2019, Eighteen 00, Hudební Nešpory Souboru Ensemble Versus

Rakousko je v podobné pozici” “veoma Norsko. Také ono se bude modlit za příjezd minnesotského útočníka, v jejich případě nováčka Marca Rossiho, který letos zaujal 38 body (21+17) v 78 zápasech. Příčce se 137 body další skilled pro MS 2024, devětatřicetiletý veterán Pierre-Édouard Bellemere, letos padre 6 bodů (4+2) v 37 zápasech. Obranu by mohl vyztužit Urho Vaakanainen, stabilní člen defenzivy Anaheimu (66 zápasů, 14 bodů, +/- bilance 0) i actually Juuso Välimäki, jemuž se daří v Arizoně (63 zápasů, 16 bodů, +13). Především hodnota +/- je u obou chvályhodná vzhledem nited kingdom tomu, že nastupují za slabší mužstva. Zajímavá jména může poskytnout i Anaheim.

Forex robot jou jiný název professional automatický obchodní systém, nebo také AOS, který si trader může vytvořil the takovýto systém pak obchoduje samostatně bez obchodníka.

Osmnáctému týdnu základní části vládli především brankáři the skvěle se dařilo i těm českým.

Je to v pořadí jedenáctý díl cyklu Rudolfínská renesance, který toto periodikum otiskuje již druhým rokem.

Do útoku se nabízejí hvězdní veteráni Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri, Claude Giroux, Jordan Eberle či účastníci letošního All-Star Game Boone Jenner s Robertem Thomasem.

Každý package obsahuje průměrně (5) Platinum Variant karet. Dan Girardi končí po jedenácti letech v NY Rangers. Třiatřicetiletý obránce má h Jezdci ještě em další tři sezóny kontrakt, který mu zajišťuje celkový příjem 16, 5 milionů dolarů. Podle zámořských médií se ho však klub rozhodl vyplatit ze smlouvy an uvolnit se svých služeb.

Philippa De Monte

Kompletace výsledků zabere několik hodin, v ideálním případě v postupové listině nalezneme šest českých jmen – právě tolik našich reprezentantů totiž překonalo nástrahy druhého dne. Útočník Oliver Bjorkstrand sbírá v posledních 4 letech průměrně kolem 50 bodů za sezónu, takže na MS by šlo o platnou posilu. Brankář Ottawy Mads Søgaard toho odchytal víc na farmě Belleville, kde měl výrazně lepší čísla než sixth v NHL. Tým navíc bojuje o enjoy off AHL, takže je nepravděpodobné, že by byl uvolněn před případným vyřazením.

Naopak nejpočetnější” “zastoupení by pochopitelně měly mít Kanada a good USA.

Na NFCtron Tickets ?i v iOS mobilní aplikaci NFCtron stačí opsat kód se vstupenky a dobít” “cuando libovolnou částku expert placení.

„Byla to těžká a náročná cesta, tvrdě jsme si to vybojovali.

Extraligový šampion s Pardubicemi z roku 2012 si v právě uplynulé sezoně vyzkoušel i jedenáct zápasů” “v dresu Rudých Křídel, v nichž se jednou trefil.

Sborník obsahuje i konferenční příspěvky členů výzkumného centra Musica Rudolphina.

Členové výzkumného centra společně zhodnotili uplynulý rok a radili se o dalších projektech. Putoval sestavou nahoru a zase dolů, jeho produktivita slábla. Gólem empieza druhém prodloužení sedmého zápasu série t Ottawou poslal Tučňáky do finále, empieza kterém si připsal asistenci u vítězné trefy, jež přisoudila Pittsburghu Stanley Mug. Útočník Chris Kunitz získal slavný pohár už počtvrté v kariéře, žádný unces aktivních hráčů nemá ve sbírce více triumfů. Víme, že zítra musíme předvést to nejlepší, abychom dosáhli našeho cíle. Když to neuděláme, ničeho nedosáhneme, “ říkal den před šestým zápasem finálové série.

Souboru Dyškanti Na Festivalu Komorní Hudby

Svět investic je dynamický a rychle se mění. Klíčem k úspěchu je vytvořit cuando silné a stabilní portfolio, které dlouhodobě obstojí v jakékoliv situaci. Seminář je určen pro všechny začátečníky ale i actually pro mírně až středně pokročilé obchodníky an investory.

Každá varianta je vytištna za pomocí chromové technologie!

Let byly ve vypulírovaných a lesknoucích se, konzervativci ovládaných Spojených státech, hipýzácké a punkové modely an excesy (tedy zábava špinavé „spodiny“ ze střední třídy) jakýmsi tabu.

Vstupenky em pražskou show Arctic Monkeys jsou t dispozici v předprodejních sítích Ticketmaster the GoOut. cz za 1590, – Kč.

2022 Goodwin Champions přináší Platinum Variants celého základního setu, Splash of Color a karty Goudey.

Letos nasbíral 29 bodů, celkem jich má 78, přičemž vedoucí Antoine Roussel je na 197 bodech. Také Minnesota jou pro Švédy sixth v NHL vyhledávanou adresou. Zde je nyní” “volný produktivní Joel Eriksson Ek (62 bodů), tvrdý bek Jonas Brodin či gólman Filip Gustavsson.

Za Jaromíra Černého (kostel Sv Petra Na

Víte, že dostat se až perform finále, to jou jako emocionální horská dráha. Když už tam jste, musíte věřit tomu, corp vás tam dostalo, “ říká veterán. Letošní sezóna byla také pro Kunitze jako na horské dráze. Jeden večer hrál v prvním útoku vedle Crosbyho a další zápas třeba nastupoval empieza čtvrtém útoku. Pouhých devět vstřelených branek a 29 bodů, to jsou jeho kariérní minima.

„Byla in order to skvělá zkušenost, yak loni, tak letos. Dokonce jsem skóroval, to mi také pomohlo. Bylo to be able to skvělá zkušenost the zábava, “ říká Nosek, jenž u součástí organizace Detroitu od roku 2014. Jeho cíl professional nadcházející ročník u jasný – probojovat se do sestavy Red Wings.

2019, Vzpomínka Stanislava Bohadla V Periodiku Harmonie

A na konec krátkého amerického výletu bych si nechal projekt Trans-Siberian Orchestra producenta a skladatele Paula O´Neilla, který vznikl v roce 1993. Jelikož Paul zrovna spolupracoval prog-metalovou partou Savatage, přizval ke spolupráci jejího člena Jona Olivu (voc, ks, bg) a jejího budoucího člena Ala Pitrelliho (g, bg). Ještě o rok a půl mladší byl kytarista (vlastně též multiinstrumentalista) a vokalista Blues Saraceno, jenž Kotzena v podstatě u Poison vystřídal.

Tato kniha sony ericsson stala inspirací expert tisíce čtenářů po celém světě.

Skladby „Never Appearance Back“, „Remember When“, „Last Train Out“, nebo „The Scratch“.

Není divu, floridský centr má na účtu už několik zákeřných faulů, které skončily zraněním soupeře.

Obzvlášť složení sestavy Američanů bude zajímavé sledovat.

Forex dealer je zprostředkoval pro obchodování mezi forexem a forexovým obchodníkem. Forex brokeři ze dělí do a few základních skupin the to Market-makeři, STP FOREX an ECN” “brokeři. Forex strategie je postup, pod kterého forex obchodník obchoduje na forexu.

Luck, Amusement, As Well As The Casino On Nineteenth-century Europe

Incident rozvířil bouřlivou debatu, přičemž zastánci staré školy víceméně tvrdí, že Greig dostal, co dans le cas où zasloužil. Ti samí lidé by alcohol nejradši zakázali populární lacrossové „Michigany“ a nelíbilo se jim ani to, když dans le cas où v roce 2013 dovolil devatenáctiletý Tomáš Hertl skórovat po známé kličce h hokejkou mezi nohama… Jednadvacetiletý nováček unces Ottawy Ridly Greig se zřejmě rozhodl vyzkoušet, jak moc jsou na tohle hokejisté NHL doopravdy hákliví. A když mu o pár vteřin později torontský bek Morgan Reilly málem urazil hlavu, odtušil, že justamente hodně. Přesto patří podobně jako celá Philadelphia k příjemným překvapením základní části. Minulý týden ze mu extrémně vydařil, když si na něm vylámaly zuby dva týmy patřící mezi širší okruh favoritů na” “Stanley Cup – Florida a new Winnipeg.

Zaměřoval se mhh hard-blues, které zpíval takovým tím, trošku claptonovským hlasem, přičemž jeho hra na kytaru byla minimálně stejně virtuózní jako věhlasného „Slowhanda“, jen možná o trochu víc masivnější.

Snad pod vlivem úspěšného tažení metalu the nástupu grunge a crossoveru na přelomu 80.

Blíže se zamýšlet nad kanadskou soupiskou by simply se v tuto chvíli rovnalo hádání z křišťálové koule, protože zatím není známý ani realizační tým.

Aktuální vydání WSOP Routine přivezlo do rozvadovského poker roomu desítky skvělých turnajů a kvalifikací.

Děj je situován do doby panování Rudolfa II. Český rozhlas Vltava nabízí v pořadu Osudy pětidílné vyprávění muzikoložky Vlasty Reittererové. Ve včerejším finálovém dni sešlo pouze twenty five nejlepších hráčů. To při počtu 2. 532 původních vstupů znamená méně než 1% pole. Už jenom být součástí této vybrané skupiny hráčů je jistojistě obrovským úspěchem.

Bury Me Personally Behind The Baseboard

V minulosti působil také sixth v Nashvillu a NY Islanders. Vstupenky em pražskou show Chilly Monkeys jsou k dispozici v předprodejních sítích Ticketmaster the GoOut. cz za 1590, – Kč. Velmi dobře zachytal také Vítek Vaněček za New Shirt, jenž nastoupil do 3 utkání. Bohužel ale opět nezvládl zazářit v každém z nich.

Klíčem k úspěchu je vytvořit cuando silné a stabilní portfolio, které dlouhodobě obstojí v jakékoliv situaci.

S náskokem ji ovládl Nick Cousins (28, 5 % hlasů).

Seminář „Ziskové obchodování akcií – praktický seminář“ je určen pro každého, kdo má zájem začít si aktivně budovat své vlastní, the hlavně profitabilní akciové portfolio a naučit se ziskově obchodovat akcie an akciové indexy.

Ještě nikdy jsem nehrál v červnu, užívám si každý okamžik, “ vypráví nadšeně Nosek.

Britská skupina Arctic Monkeys sony ericsson po posledním turné „Tranquility Base Hotel & Casino”, které skončilo v rozamiento 2019, opět vrací na scénu.

Jeho trefa ve druhém prodloužení sedmého utkání konferenčního finále s Ottawou se alcohol zařadí mezi nejpamátnější góly v klubové historii. Carolina prodloužila o rok smlouvu s Andrewem Millerem. 28letý útočník souhlasil s nabídkou dvoucestného kontraktu, v případě pobytu v prvním týmu Hurricanes si vydělá 650″ “tisíc dolarů, na farmě v Charlotte vyinkasuje pouze 285 tisíc dolarů.

Dubna 2018, Koncert Souboru Octopus Pragensis V

Z dostupných Čechů sixth is v NHL je tou nejproduktivnější ofenzivní zbraní Filip Zadina s pouhými 23 entire body (13+10) v 77 zápasech a nejhorší ligovou +/- bilancí (-44). Příšernou sezónu má dříve vyhlášený střelec Dominik Kubalík (11+4 v seventy two utkáních). Skutečně rozdílových hráčů máme sixth v NHL pouze hrstku a všichni ze nacházejí v týmech s ambicemi mhh Stanley Cup. Patří sem David Pastrňák, Pavel Zacha (oba Boston), Martin Nečas (Carolina), Filip Hronek (Vancouver) a Matn Nečas (Carolina). Do konce ledna u v archivu Českého rozhlasu možnost poslechnout si audionahrávku hry Vladislava Vančury Alchymista, která byla pořízena v roce late 1960s.

Zajímavě dopadla také anketa o hráče, jemuž by dotázaní dali s největší chutí pěstí.

Putoval sestavou nahoru a zase dolů, jeho produktivita slábla.

Manufaktura Jacob & Company. představila v mnohých ohledech unikátní časomíry Casino Tourbillon.

Díky dalším získaným bodům si upevnil první příčku v kvalifikačním žebříčku na Mr. Olympia 2018.

Nicméně už z prvotních 9 mužstev bez šance na play away from se dala poskládat velmi silná sestava.

Pavel Zacha skóroval za Boston proti Vancouveru a Calgary, Ondřej Palát slavil 2 góly rovněž proti Flames. Ofenzivní festival pokračoval, před první přestávkou poslal Dallas do vedení Jevgenij Dadonov, když si udělal dobrý den z obránce Jakea McCabea. Ve druhé třetině sony ericsson znovu v přesilovce opřel do puku kapitán Maple Toronto maple leafs John Tavares a new bylo vyrovnáno. Úvodní gól dal v přesilovce krásnou dělovkou pod víko domácí William Nylander. Potěchou pro oko bylo i vyrovnání hostů, které po kombinaci na jeden dotek zařídil Jamie Benn, rovněž v početní výhodě.

Ledna 2016, Benefiční Koncert Souboru Dyškanti

Oproti loňskému roku přinášíme ale skvělé vylepšení! Kredit pro placení si můžete dobít rovnou při nákupu vstupenky přes NFCtron Tickets nebo sixth v iOS mobilní aplikaci NFCtron. Díky tomu si pak kredit odbavíte už při vstupu do areálu. Dobít si kredit pro placení on the internet můžete i e zakoupené vstupence unces našeho webu. Na NFCtron Tickets ?i v iOS mobilní aplikaci NFCtron stačí opsat kód se vstupenky a dobít” “dans le cas où libovolnou částku expert placení. Placení sixth v areálu bude díky NFCtron rychlejší, přehlednější a hlavně bezpečnější.

A ještě jednou Toronto, tentokrát v pozitivnějším světle. Na svém ledě přivítalo Dallas the šlo o střetnutí, které slibovalo útočnou podívanou vzhledem e množství mladých hvězd na obou stranách. V podání tak zkušeného hráče ze jedná o nepochopitelný zkrat.

Las Vegas Jako Cynn City? Letos Ne

Hvězdou by na MASTER OF SCIENCE byl rovněž Ďábel Jesper Bratt (79 bodů), buffalský zadák Rasmus Dahlin (58 bodů) či Lucas Raymond (72 bodů) z Detroitu. Vatrano si zahrál letošní All-Star Game, stejné pocty se dostalo i Claytonu Kellerovi z . Arizony an ottawskému kapitánovi Bradymu Tkachukovi. K hvězdám svých týmů patří Ashley Gaudreau, Blake Coleman, Cole Caufield či Shane Pinto, který si odpykal trest na 41 zápasů za zakázané sportovní sázky. Po návratu seká latinu the v 37 utkáních posbíral 26 bodů. Kanadský kouč Slovenska Craig Ramsay simply by měl zkusit oslovit také zkušeného Tomáše Tatara. Tomu sice nepomohla ani výměna z Colorada do Seattlu a zažil jeden z nejhorších ročníků kariéry (67 zápasů, 19 bodů), ale v národním týmu bývá vždy produktivní.

V době, kdy kapela Mr. Big zajímala jenom Japonce, carry out ní nakrátko vstoupil Richie Kotzen, mladý talentovaný americký multiinstrumentalista – nejvíc tedy kytarista – a zpěvák, který cuando prošel zkušeností u glamových Poison.

Místo obsadil Radko Gudas unces Anaheimu, jenž cuando svou tvrdou hrou mezi soupeři mnoho přátel věru nenadělá…

Láká velkou garancí a příjemným buy-inem.

Získal 44 % hlasů, druhého Connora Hellebuycka z Winnipegu označilo 15 % hráčů.

V roce 1997 vyšla Kennymu další dobrá deska „Trouble Is…“ (1997, hit „Blue About Black“, dále apř. „Slow Ride“, „Somehow, Somewhere, „Someway“, „True Lies“, „Chase Typically the Rainbow“), na které již obstaral hlavní vokál Noah Hunt. A do třetice všeho dobrého in order to před přelomem tisíciletí bylo Shepherdovo recording „Live On“ (1999, např. „In 2 Deep“, „Was“, „Last Goodbye“, „Never Mind“ plus cover „Them Changes“, pův. z Buddy Milese). A nesmíme zapomenout také na jednoho se slavných Severních Irů – není jím nikdo jiný než kytarista a zpěvák Gary Moore, bývalý člen Thin Lizzy.