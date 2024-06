ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTARE! Ultima zi de campanie petrecută în comuna natală a candidatului cu cele mai mari șanse la președinția Consiliului Județean

Ultima zi de campanie Mircea Govor, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, a fost specială. Acesta a dedicat-o în întregime comunei sale natale, Supur, o comunitate care ocupă un loc special în lui Mircea Govor.

”Alături de echipa mea de campanie, am vizitat abatorul de păsări din localitate, un pilon economic important din comună. Am fost întâmpinați cu căldură de domnul director, Sorin Moza, care, împreună cu cei 250 de angajați, și-a exprimat susținerea pentru echipa PSD. Am luat la pas fiecare stradă în parte, am vorbit cu fiecare Supuran, le-am ascultat problemele și nevoile.

Știm ce trebuie să facem pentru comuna Supur și pentru bunăstarea locuitorilor și ne angajăm să venim în sprijinul dumneavoastră. Credem în puterea comunității și în capacitatea noastră de a face o schimbare reală. Cu sprijinul vostru, vom transforma Supurul într-un loc unde fiecare locuitor se va simți respectat și susținut. Împreună, vom construi un viitor mai bun și o comună înfloritoare!

Pe 9 Iunie, votați candidații #PSD! Președinte Consiliul Județean – Mircea Govor – poziția 1 pe buletinul de vot, împreună vom dezvolta județul,” a declarat Mircea Govor, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Satu Mare.