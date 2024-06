Kelemen Hunor, prezent la Satu Mare. Președintele UDMR, nu este de acord cu alianța PNL-AUR

Holul Teatrului de Nord din Satu Mare a fost în după amiaza zilei de 4 iunie, gazda unei conferințe de presă susținută de membrii ai partidului UDMR.

Astfel, prezent la Satu Mare a fost președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelem Hunor care și-a mărturisit reală susținere pentru candidatii UDMR Satu Mare atât pentru primăria municipiului cat și pentru președinția consiliului județean, este vorba bineînțeles despre Kereskenyi Gabor și Pataki Csaba.

”Pataki Csaba, la Consiliul Județean Satu Mare, și Kereskenyi Gabor, la Primăria Municipiului Satu Mare, au demonstrat că sunt profesioniști. Dacă oamenii nu vor să aibă patru ani așa cum au fost aceste patru săptămâni de campanie, atunci nu au altceva decât să îi voteze pe candidații UDMR”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor-”Parcă în județul Satu Mare se fac experimente”

Președintele național al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor a declarat în cadrul conferinței de la Satu Mare faptul ca nu este de acord cu alianța PNL – AUR, marcându-și nemulțumirea și cu privire la faptul că niciun lider liberal nu a avut o reacție față de această „aventură politică începută la Satu Mare”.

”Parcă în județul Satu Mare se fac experimente. Aici, PNL s-a cuplat cu AUR, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri. Este un lucru absolut inacceptabil, iar PNL și AUR au un singur deziderat, ca județul Satu Mare să fie condus fără maghiari. Din păcate, niciun lider regional sau național nu au avut nicio reacție la această aventură politică începută de cei din Satu Mare. Ceea ce nu este bine”, a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Kereskenyi Gabor le-a mulțumit miniștrilor UDMR pentru susținere, pe parcursul celor opt ani

La conferința de presă a fost prezent și primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor care le-a mulțumit miniștrilor UDMR pentru susținerea proiectelor din Satu Mare, pe parcursul celor două mandate.

”Am reușit să schimbăm fața orașului în bine. Acum urmează alegerile locale și, bineînțeles, pentru a ne continua proiectele avem nevoie de o majoritate și în Consiliul Local Satu Mare și, de asemenea, avem nevoie de o bună cooperare cu președintele Consiliului Județean Satu Mare. Vreau să mulțumesc miniștrilor UDMR care ne-au ajutat în acești opt ani, dar mai ales sătmărenilor care ne-au sprijinit”, a precizat primarul Kereskenyi Gabor.

Președintele UDMR, Pataki Csaba, a subliniat în cadrul conferinței faptul că membrii partidul său au desfășurat o campanie exclusiv pozitivă, în timp ce contracandidații lor s-au concentrat pe campanii negative.

”Noi avem rezultate și am făcut o campanie doar pozitivă, prezentând munca noastră, în echipă, cu toți primarii. Am ales drumul dezvoltării. Am construit o societate normală, de la cultură, în care Muzeul Județean și Biblioteca Județeană au sedii noi. La fel am făcut și în alte domenii. Din păcate, în afară de noi, alții fac doar campanie negativă”, a concluzionat Pataki Csaba.

Comandat de Uniunea Democrată Maghiară din România – U.D.M.R. Organizaţia Satu Mare

Executat de Nord Vest TV Advertising SRL – portal : www.gazetanord-vest.ro

COD mandatar financiar coordonator : 23240001