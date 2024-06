MOBILIZARE. Echipa PSD, cea mai competitivă pentru Satu Mare la alegerile locale și europarlamentare

Președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, care este și candidatul social democraților la președinția Consiliului Județean, a prezentat joi, în cadrul unei conferințe de presă, echipa PSD la alegerile locale, precum și pe candidatul de Satu Mare la alegerile europarlamentare, Gheorghe Cârciu. Astfel, echipa PSD este cea mai competitivă pentru Satu Mare atât la alegerile locale, cât și la cele europarlamentare.

O echipă de oameni tineri, de perspectivă și oameni cu experiență în administrația publică, dedicați pentru dezvoltarea județului Satu Mare

”Dragi sătmăreni,

Mă aflu azi în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta echipa PSD la alegerile locale și europarlamentare ce vor avea loc duminică, 9 iunie. Suntem o echipă de oameni serioși, competenți și profesioniști, care doresc să aducă rezultate concrete pentru județul nostru și pentru România.

Avem o echipă de oameni tineri, de perspectivă și oameni cu experiență în administrația publică, dedicați pentru dezvoltarea județului Satu Mare. Vrem să demonstrăm că având o conducere competentă și profesionistă la nivelul județului Satu Mare, vom reuși împreună cu dumneavoastră stimați sătmăreni să punem județul nostru în topul județelor dezvoltate din România.

Este o mare mândrie pentru noi sătmărenii, să avem un candidat la alegerile europarlamentare din partea Partidului Social Democrat, pe locuri eligibile. Este vorba despre prietenul și colegul nostru, Gheorghe – Florin Cârciu – secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și președintele PSD Diaspora.

Gică este cea mai potrivită persoană pentru a reprezenta interesele României în Parlamentul European. Cu o vastă experiență antreprenorială și un angajament neclintit față de valorile democratice, Gică Cârciu a demonstrat că este un lider dedicat, capabil să lupte pentru drepturile și bunăstarea românilor din România dar și a celor de pretutindeni. El va fi o voce puternică în Europa, apărând interesele noastre, ale românilor și fiind o punte de legătură între Parlamentul European și administrațiile noastre locale pentru atragerea de fonduri europene, pentru dezvoltare.

Prin votul acordat colegului nostru Gheorghe Cârciu, ne asigurăm că România are un reprezentant capabil să facă față provocărilor europene și să aducă rezultate concrete pentru comunitățile noastre. Este timpul să ne unim eforturile și să trimitem în Parlamentul European un lider care să ne reprezinte cu demnitate și eficiență”, a spus Mircea Govor la începutul conferinței de presă.

A luat apoi cuvântul Gheorghe Cârciu, candidatul PSD la europarlamentare, care a punctat importanța diasporei pentru economia României, dar și măsurile pe care Guvernul României trebuie să le ia pentru proteharea diasporei.

Candidații PSD, prezentați de Mircea Govor

În continuare, Mircea Govor a prezentat candidații PSD la funcția de primar din municipiile Satu Mare, Carei și orașele Negrești-Oaș și Tășnad.

Aurelia Fedorca – de profesie: economist, actualmente primar al orașului Negrești-Oaș, urmează al patrulea mandat

Radu – Tiberiu Roca – de profesie: medic veterinar, fostul prefect al județului Satu Mare, a fost vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a avut un mandat de viceprimar al municipiului Satu Mare în perioada 2012-2016, este candidatul PSD la primăria Municipiului Satu Mare

Adrian Dănuț Farcău – de profesie medic veterinar, actualmente primar al orașului Tășnad, urmează la doilea mandat

Binder Eugen- de profesie: consilier juridic, actualmente consilier local al Municipiului Carei și candidat la Primăria Municipiului Carei

Au urnat apoi lista candidaților pentru funcția de CONSILIER JUDEȚEAN din partea PSD. Mircea Govor a început cu cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Satu Mare.

Cornea Lenuța Titiana– de profesie: economist, actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, urmează al doilea mandat de consilier județean Buzgău Oliviu Aurel– de profesie: inginer agronom, actualmente vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, consilier județean la al 6-lea mandat Filip Cătălin Marian– de profesie: economist, actualmente expert contabil, urmează al doilea mandat de consilier județean Marincaș Gheorghe– de profesie: jurist, consilier județean la al treilea mandat Avorniciți Neculai – de profesie inginer agronom, consilier județean la al treilea mandat Dăscălescu Cristian– de profesie: medic chirurg, candidat la primul său mandat de consilier județean Cozma Daniel– antreprenor, candidat la primul său mandat de consilier județean Stănean Sorin Vasile– de profesie: inginer de mediu, candidat la primul său mandat de consilier județean Petca Ioana Roxana– de profesie: economist, candidat la primul său mandat de consilier județean Pașca Cristian Vasile– de profesie: economist, candidat la primul său mandat de consilier județean Cădar Horia Alexandru– de profesie: director economic, candidat tot la primul său mandat de consilier județean

”Dragi sătmăreni, aceasta este echipa cu care pornesc încrezător că împreună, prin multă muncă și implicare, vom reuși să dezvoltăm județul Satu Mare!”, a precizat Mircea Govor.

Planul PSD de dezvoltare a județului Satu Mare

În continuare, Mircea Govor a prezentat planul său și al PSD de dezvoltare a județului Satu Mare.

”După cum bine știți, eu, Govor Mircea Vasile candidez la funcția de Președinte al Consiliului Județean Satu Mare. Sunt inginer de profesie, am o vastă experiență în mediul de afaceri și administrația publică, am fost vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare în două mandate, și tocmai de aceea sunt sigur că sunt pregătit să preiau această responsabilitate și să conduc echipa Consiliului Județean către realizarea obiectivelor noastre comune. Eu consider ca sunt cel mai bun, cel mai autorizat și cel mai performant în administrație, deoarece pe durata celor două mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, am avut cele mai multe proiecte de dezvoltare în infrastructură.

În planul nostru de dezvoltare sunt numeroase proiecte, printre care:

CONSTRUIREA UNUI NOU SPITAL DE URGENȚĂ

REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DRUMURILOR JUDEȚENE

INFIINTAREA UNUI DEPARTAMENT SPECIALIZAT ÎN ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE

PROMOVAREA TURISMULUI TRADIȚIONAL ȘI A TURISMULUI CULTURAL RELIGIOS

DIGITALIZAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SPORTIV – SALĂ POLIVALENTĂ

Pe 9 iunie, vă invit să votați Mircea Vasile Govor – președinte al Consiliului Județean Satu Mare, Gheorghe Florin Cârciu – europarlamentar, echipa PSD de consilieri județeni, candidații PSD la toate primăriile din județul Satu Mare și listele de consilieri locali ai PSD!

Împreună putem construi un viitor mai prosper pentru județul Satu Mare! Împreună pentru viitor! Împreună pentru dezvoltare! Doamne ajută!”, a încheiat Mircea Govor.