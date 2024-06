Turos Lorand: ”Am votat pentru o reprezentare puternică în Parlamentul European”

Candidatul UDMR la Parlamentul European, sătmăreanul Turos Lorand a votat la Secția de votare 46 , la sediul AJF, de pe bulavardul Unirii.

”Am venit azi la vot cu gânduri foarte bune. M-am pregătit mult pentru această zi. Am venit să îmi exercit dreptul la vot, așa ca orice cetățean și am votat pentru o normalitate în municipiul și județul Satu Mare, am votat să fie continuat acel trend de dezvoltare și de armonie în acest județ și în această localitate și, bineînțeles, am votat pentru a avea o reprezentare puternică în Parlamentul European”, a spus Turos Lorand după vot.