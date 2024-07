De-un EURO speranță! / Am ajuns noi, japonezii Europei?

Am ajuns noi, japonezii Europei?

Vă mai aduceți aminte de imaginile de la Mondialul din Qatar cu fanii Japoniei curățind tribunele după meciurile Naționalei lor ? Ei bine , ele au fost printre cele mai apreciate de televiziuni și au fost difuzate și redifuzate pe perioada turneului final din 2022.

Acum la EURO 2024 am ajuns noi, românii să facem turul buletinelor de știri sportive de pe mapamond…Și Tricolorii sunt cei care au ajuns vedete chiar dacă au pierdut la scor de neprezentare optimea cu Olanda…

Presa internațională a reacționat imediat după ce a văzut cum au lăsat băieții lui Edi vestiarul la plecarea din Munchen.

Înainte de plecarea de la stadion, membrii delegației României au făcut curățenie exemplară în vestiar și au lăsat o scrisoare de mulțumire pentru gazde.

”EURO 2024 a fost pentru fiecare dintre noi una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice trăite până acum și ne bucurăm că scena pe care s-a desfășurat a fost cea germană. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare trăire ne-a adus împreună și ne-a făcut să simțim magia fotbalului.

Plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european.

Echipa Națională de Fotbal a României”, se arată în scrisoarea lăsată de echipa națională în vestiar.

Încă un motiv să fim mândri de această ” Generație de suflet” și de cei din staff-ul lor.

Până la urmă, așa cum am mai scris și în rubrica de ieri…nu neapărat jocul Tricolorilor ori calificarea de pe primul loc din grupă va rămâne ca mare câștig al României după acest EURO. În fotbal, și Edi știe lucrul ăsta, distanța de la huiduielile de după meciul amical cu Liechtenstein și valul galben de simpatie de la Munchen e cât offside-urile celor de la VAR la pozițiile lui Lukaku.

Mai degrabă valul de simpatie , de știri pozitive despre români și România și faptul că, în sfârșit, după atâta amar de vreme românii nu s-au simțit cu nimic inferiori scoțienilor, olandezilor, spaniolilor ori belgienilor sau chiar nemților în EUROPA e marea noastră victorie. Suntem pe locul 3 la acest turneu final ca număr de spectatori. Sigur organizatorii plâng după fanii României…Nu după jocul Naționalei României ,e drept , ci după Zidul Galben din jurul băieților lui EDI.

La capitolul suporteri am ajuns în Liga Campionilor după acest EURO…la fotbal din păcate mai avem de muncit până să nu ne dea BENELUXU cu terenu-n cap ( nr Belgia 2-0 și Olanda 3-0) . Cu , sau fără, Edi Iordănescu pe banca tehnică.

PS1. Turcia a bătut Austria și e în sferturi…Și că veni vorba de suporteri. Au ajuns turcii să se simtă mai acasă-n Germania ca și austriecii. Curat murdar nene Iancule! Sau ”E ceva putred în ..Europa asta”!

Florin Muresan