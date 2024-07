Înotătorul Avram Iancu finalizează un antrenament intens pe râul Someș

„Misiune îndeplinită

După 3 zile de efort susținut, în care am înotat 27 de ore și 15 minute, am reușit să ajung la destinația finală, împreună cu temerara echipă de vâslași, în frunte cu profesorul Horea Nașcu, coordonatorul flotilei inedite.

Între timp, au sosit și fotografiile…

Așa că pot face radiografia ultimei zile de aventură.

Încă de la intrarea în Satu Mare, am fost întâmpinați de domnul Florian Sălăjeanu și de soția acestuia, care ne-au primit cu apă rece, ciocolată, cafele și multe altele.

La podul Decebal din Satu Mare m-a așteptat înotătorul Daniel Graner, jandarm și om al locului. Ceruse permisiunea de a înota alături de mine și de echipă. Evident că am acceptat cu bucurie solicitarea acestuia, legându-se o prietenie pe viață. Împreună am înotat și mărșăluit traversând Satu Mare. A făcut și treabă de ghid: „uite aici e clădirea Consiliului Județean”, „uite aici se deversează apele menajere”, „hai pe stânga” etc.

Pescarii de pe mal, nu doar în această ultimă zi, m-au folosit pe post de sonar. Cum mă vedeau, mă întrebau cât de adâncă e apa în locul în care mă aflam.

După 8 ore de efort efectiv, ajungem în localitatea Dara, ultima așezare românească înaintea frontierei cu Ungaria.

După 9 zile de efort al vâslașilor (venind de la Dej) și după 3 zile de înot pentru mine, venind de la Fărcașa, am fost așteptați de reprezentanți ai presei: un site maghiar regional, cu sediul în Cluj-Napoca. Ce să zic, am fost onorat ca eu, Avram Iancu, „Crăişorul Apelor”, să fiu întâmpinat de presa maghiară. Interviul l-am dat în română, că „nem tudom moghioruc”, dar articolul a apărut în maghiară. Voi pune link-ul în comentarii, habar n-am ce scrie acolo. Oricum ar fi, „chiosonom sepen” pentru prezență.

Am fost recuperați de un microbuz, transbordați la Baia Mare, unde am făcut un duş și am mâncat copios la Gabi Stan acasă, colegul bibliotecar a cărui mamă a gătit pentru toată echipa. Mulțumim!

După 8 ore de înot, după vreo 2 ore pierdute cu recuperarea, masa, dușul, am plecat, cu mașina lui Marius Botea, spre Petroșani, deoarece a doua zi trebuia să fiu la serviciu. A condus el în prima parte a traseului, iar la ieșirea de pe autostradă, la Simeria, am trecut eu la volan. Ultimii 80 de km îi cunosc ca în palmă. Am ajuns acasă la 2:30 noaptea. Marius Botea a dormit până dimineață, continuându-şi drumul spre Snagov.

Așa că sunt și acum obosit, dar merită tot efortul pentru a transmite din nou acest îndemn: să păstrăm apele curate!

În plus, mi-am administrat și un excelent antrenament în vederea DUBLEI traversări a Canalului Mânecii.

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Mulțumesc partenerilor mei care au făcut posibilă deplasarea până la Someș”

Înotătorul doreşte să marcheze împlinirea a 200 de ani de la naşterea eroului naţional Avram Iancu