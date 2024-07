Street Music Festival, MedievArtFest și Principele Nicolae…

By

Luna lui cuptor îi spunem lui IULIE…Ei bine cred c-ar trebui să-i schimbăm numele în Luna lui furnal. Că prea ne-am copt, ne-am topit, ne-am ieșit din minți de atâtea grade peste 35. Am zice că e insuportabil chiar dacă nouă ardelenilor ne place a spune că ce-i bun și adevărat începe de la 50 de grade. Și are mărgele…

Ei bine, și în aceste condiții nu ne putem plânge că nu ni s-a întâmplat nimic bun la Satu Mare ori că luna iulie e una plictisitoare, ca -n Viața la țară a lui Topârceanu…

Cât a fost Campionatul European în Centrul Nou am avut FAN FEST-ul…Dar despre asta am tot scris iar organizatorii au ieșit pe plus. Și mă refer la aprecieri și prezență…

La sfârșitul săptămânii trecute am avut în Sătmar trei zile de culoare și distracție în ceea ce tinde deja să devină o tradiție…STREET MUSIC FESTIVAL.

3 zile, 22 artiști din 12 țări cu peste 100 de spectacole. Cum anul acesta n-a mai fost un concurs și nu s-au mai dat premii nimeni nu s-a mai grăbit cu concluziile…Nu s-a mai tras cortina și nu s-au numărat participanții ori aplauzele lor… Curioși din fire am încercat să aflăm care a fost numărul celor prezenți la festival…Iar cifra ar fi peste 25000. Oameni veniți nu doar din județul nostru ci și de prin vecini…Și suntem siguri că dacă nu erau peste 30 de grade și la ceas de seară numărul celor din oraș ar fi fost mult mai mare…Culoare, veselie, zâmbete, bucurie și copii, mulți, foarte mulți copii. Familii pe străzi…Semn că orașului nostru îi lipsesc astfel de evenimente…În care cei mici, mai ales ei să aibă pe unde să fie plimbați și să fie ținuți ocupați , iar cei mari să se bucure de o băutură . Răcoritoare, șpriț, bere, prosecco, Aperoll, ori de care o fi…

Îmi aduc aminte că la prima ediție parcă am scris că ”Satu Mare se poate distra și fără mici și kitsch”. Unii m-au certat că ce mi s-a cășunat pe micii românești… Nimic. Sunt delicioși, gustoși și preferați. Că sunt de la Obor, Dedulești ori de pe la carmangeriile din Sătmar…Nu micii deranjează la anumite festivaluri…ci ideea de a asocia de exemplu un concert al Filarmonicii cu fumul de la grătarele instalate la doi pași de scenă…

Ei bine, Street Music-ul a crescut de la an la an și ne-a ridicat , vrem nu vrem, standardele legate până și de mâncarea stradală. Am avut artiști simpatici și anul acesta. De admirat omul venit din Argentina care s-a băgat și a dansat în balon. A revenit Ninja care s-a jucat cu focul, trupe ce-au cântat tare, alții care au cântat bine , unii care au reușit să cânte și tare și bine…De toate pentru toți în trei zile care i-au scos pe sătmăreni din rutină…Și suntem siguri că tradiția va merge mai departe. Și la anul vom avea o ediție de nota 11.

……………………………………..

Acum mergem la MedievArtFest…De la muzicanți de stradă la cavaleri și domnițe.

Ardudul e la doi pași de Satu Mare…Familiile se pot muta cu distracția acolo…Cu spectacole pe măsură…Vineri , fără nicio problemă, cavalerii vor defila, de la ora 17 și prin Centrul Sătmarului…Apoi aventura se mută la Cetate.

……………………………………….

Tot ca o atracție a lunii iulie vine, odată cu Festivalul de la Ardud, și Principele Nicolae!

În 1997 , bunicul său, Majestatea Sa Regele Mihai I venea la Satu Mare, iar acum nepotul Nicolae ține să-i calce pe urme…Avea doar 12 ani pe vremea vizitei bunicului său pe meleagurile Sătmarului. De vineri se va afla la Satu Mare cu un program strict, la minut, cu vizită la o mănăstire din zonă, cu întâlniri particulare și apoi, sâmbătă, cu participarea la prezentarea albumului ”Bunicul meu, Regele Mihai”. Și proiecția filmului documentar ”Regele Mihai. Drumul spre casă!”. Fie că suntem, sau nu, simpatizanți ai Casei Regale, trebuie să recunoaștem că vizita Principelui Nicolae nu poate fi trecută la …și altele. La rubrica FAPT DIVERS. Numai pentru simplul motiv că Nicolae a fost nepotul preferat al Regelui Mihai și pentru că mai avem încă imaginea unui puști salutând mulțimea de la balconul Universității din București, ținut de mână de Regele Mihai, și tot ar trebui să ne stârnească interesul acest Principe…Mulți l-au văzut ca pe un posibil urmaș la ”tron”, dar asta e deja o altă poveste…Pe care poate o vom desluși chiar sâmbătă la Ardud.

Nu ne putem plânge că ne plictisim în week-end-urile din iulie…ca sătmăreni.