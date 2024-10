Albert Czigler în TOP 100 și după turneul de la Dubai!

Cs Armand Supur are motive de satisfacție după ce Albert Czigler a rămas în TOP 100 mondial și după participarea la turneul WTT de la Dubai.

Elev în clasa a VI-a a Liceului ”Petru Cupcea” din Supuru de Jos, Albert a trecut de grupe de pe prima poziție, cu victorii , 3-0 cu ABDULAH BARAKAT(IORDANIA) și MANAA ALSAFFAR (EMIRATELE ARABE UNITE)

​Pe tabloul principal Albert a ajuns până în 16-imi unde a cedat în fața uzbecului KHUSEN ISKANDAROV , scor 2-3 .

”DUBAI ? SENZATIE !!! ATAT LA JOC, CU JUCATORI TARI SI MECIURI GRELE, CAT SI ORASUL CA ATARE, CEVA DE VIS. DUPA ACEST CONCURS CLASAMENTUL MONDIAL SPUNE LOCUL 66 PENTRU ALBERT DECI TOP 100, O PERFORMANTA UNICA IN JUDET LA ACEASTA VÂRSTĂ, CRED CA DIN TOATE SPORTURILE . DREPT RECOMPENSA DUPA CONCURS AM VIZITAT ORASUL SI CATEVA OBIECTIVE TURISTICE DE TOP PRINTRE CARE SI BURJ KHALIFA CEA MAI INALTA CLADIRE DIN LUME CU163 DE ETAJE CU O INALTIME DE 828 DE METRI, CU ALTE CUVINTE SI AT THE TOP, EXACT CA SI ALBERT. MULTUMESC PE ACEASTA CALE GABOROSZ TASNAD, POGANY SI TOP TRAPEZ CARE NE SUNT ALATURI SI SUSTIN PERFORMANTA, ” ne-a spus CZIGLER ANTON tatăl și totodată antrenorul lui Albert .

Felicitări și success în continuare!