Bilanțul mandatului 2020-2024, pentru primarii din Ardud, Tășnad și Homoroade

Odată cu încheierea mandatului de primar, aceștia sunt datori cetățenilor cu expunerea principalelor realizări, provocări și impactul acestora asupra comunităților locale. În ultimii patru ani, administrațiile locale au fost nevoite să răspundă nu doar cerințelor administrative, ci și provocărilor neașteptate, cum ar fi schimbările economice și sociale la nivel național… dar și global. În acest context, primarii din județul Satu Mare au avut misiunea de a gestiona atât dezvoltarea infrastructurii locale, cât și de a stimula creșterea economică și îmbunătățirea condițiilor de trai.

Această analiză a bilanțului de mandat are scopul de a prezenta o imagine de ansamblu asupra modului în care administrațiile locale au reușit să atingă obiectivele propuse la începutul mandatului, să abordeze problemele comunitare și să pună bazele pentru dezvoltarea viitoare a localităților. Fiecare comunitate din județul Satu Mare are nevoi și aspirații diferite, iar modul în care acestea au fost abordate de primari reflectă prioritățile și direcția strategică a fiecărei administrații locale.

Primarul orașului Ardud, Ovidiu Duma, aduce în atenția publicului următoarele realizări/proiecte, derulate pe parcursul mandatului, dar și proiecte care sunt în derulare.

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE “AFM”-

Reabilitare termo – energetică Liceu Tehnologic Ardud corp B și C, str. Mihai Viteazu, nr. 2/A, oraș Ardud, jud. Satu Mare, proiect în valoare de 4.461.129,43 lei.

Reabilitare termo – energetică școala generală Mădăras, nr. 48/A oraș Ardud, județul Satu Mare, în valoare de 2.564.266,88 lei.

Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Ardud, localitațile Ardud, Mădăras, Gerăușa și Sărătura, județul Satu Mare, în valoare de 3.201.742,68 lei.

Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Ardud, județul Satu Mare, în valoare de 1.264.329,76 lei.

Modernizare și extindere sistem de iluminat public în orașul Ardud, judetul Satu Mare, în valoare de 2.955.505,70 lei .

EFICIENTA ENERGETICA SCOALA VERDE, ORAS ARDUD, JUDETUL SATU MARE, în valoare de 3.017.293,52 Lei.

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE “Anghel Saligny”

Extindere retele de apa si canalizare in localitatea Baba Novac, în valoare de 18.612.797,23 lei.

Expertizare, Proiectare, Reabilitare, Consolidare, Modernizare Drumuri de interes local, în valoare de 48.904.107,79 lei .

Sistem de distribuție gaze naturale în localitațile din raza UAT Oraș Ardud, județul Satu Mare, în valoare 21.632.384,00 lei .

Alimentare cu apa și canalizare în orașul Ardud, județul Satu Mare, în valoare de 7.309.152,47 lei.

PROIECTE ÎN DERULARE ANL

Construire bloc de locuinte pentru tineri, in regim P+3+M, in Orasul Ardud, str. Florilor, jud. Satu Mare.

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE CNAIR

UAT ORAȘ ARDUD

„VARIANTA DE OCOLIRE ARDUD – LUNGIME ESTIMATA 4,9 KM” Documentatii tehnice, în valoare de 1.969.100,00 lei.

PROIECTE DEPUSE PENTRU FINANȚARE CNI

UAT ORAȘ ARDUD

-CONSTRUIRE CREȘĂ MICA STR. ARDUDUL MIC, NR. 2, ORAȘ ARDUD, JUDEȚUL SATU MARE

-CONSTUIRE BAZA SPORTIVA TIP I ORAS ARDUD, JUDETUL SATU MARE

-REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CENTRU ETNOGRAFIC ZONA CODRULUI DIN ORASUL ARDUD, LOCALITATEA BABA NOVAC, STRADA DOAMNA STANCA, NR. 2, JUDETUL SATU MARE

-BAZIN DIDACTIC DE INOT

-CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL ARDUD AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE

-RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

-CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELNGIT PENTRU TREI GRUPE IN LOCALITATEA ARDUD

-DEMOLARE, CONSTRUIRE, EXTINDERE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL DIN ORASUL ARDUD, LOCALITATEA MADARAS, STRADA PRINCIPALA, NR. 62, SATU MARE

-EXTINDERE PRIN MANSARDARE, REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE CLADIRE CENTRU SPORTIV DE LUPTE, STRADA PRINCIPALA, NR. 16, LOCALITATEA MADARAS, ORAS ARDUD, JUDETUL SATU MARE

-CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU MEDICAL MADARAS, STR. PRINCIPALA, NR. 68, ORAS ARDUD, JUD. SATU MARE

PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Păstrarea moștenirii istorice Cetatea Pniv din Ucraina și Cetatea Ardud din România in vederea dezvoltarii turismului.

Pe urmele lui Pintea Viteazul in zona Transfrontaliera romano-ucraineana Cetatea Medievala Ardud – traditie si identitate.

Cooperare pentru dezvoltarea lanturilor scurte agro alimentare si a pietei locale din orasul Ardud, jud. Satu Mare.

Infiintare de drumuri agricole in orasul Ardud, jud. Satu Mare.

Avertizare timpurie si pregatire comuna pentru situatii de urgenta la granita Romano-Ucraineana.

Dotarea cu echipamente a compartimentului de cultura si sport si a biroului administrativ si gospodarire comunala din Orasul Ardud, jud. Satu Mare.

CONNECT – Conectarea comunităților: îmbunătățirea cooperării transfrontaliere pentru implicarea dintre oameni și oameni.

Multiculturalitate in zona transfrontaliera si Infiintare piste de biciclete și amenajare zone pietonale in orasul Ardud, judetul Satu Mare.

Infiintare si amenajare gradina urbana in orasul Ardud, judetul Satu Mare”

Conservare, restaurare si punere in valoare Cetatea Karolyi-etapa a II-a”

Mediev Art Fest Ardud 2025 Înfrățire prin cultură.

Infiintare si amenajare Gradina Urbana in Orasul Ardud, judetul Satu Mare.

CONSERVARE , RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CETATEA KAROLYI -etapa II -a.

“Infiintare piste de biciclete și amenajare zone pietonale in orasul Ardud, judetul Satu Mare

Ecouri ale trecutului: unirea castelelor Ardud și Khust prin istorie (Echoes of the Past: Uniting Ardud and Khust Castles Through History).

Promovarea identității regionale, a tradițiilor și a tenacității culturale durabile Protect: Promoting Regional identity, Traditions and Enduring Cultural Tenacity.

Imbunatatirea vitezei de reactie in caz de dezastru in Ardud (reabilitare – igienizare si reparatii curente si extindere pe verticala si dotarea cu utilaje si echipamente pentru interventie) si Hust.

Primarul Comunei Homoroade, Ing. Ardelean Simion, aduce în prim-plan principalele realizari în perioada 2020-2024, care au fost definitorii pentru dezvoltarea comunei, dar și pentru un trai mai bun al localnicilor.

– Construire camin cult. Homorodu de Jos – fonduri proprii

-reabilitare si dotare dispensar-PNDL

-construire sala de sport scolara cu tribuna 102 locuri- CNI

-inceperea lucrarilor de reabilitare sediu Primarie -PNRR c10

– inceperea lucrarilor de reabilitare la scoala cu clasele 0-4 din Homorodu de Jos -PNRR c10

-continuarea lucrarilor de cadastru sistematic

-sprijinirea financiara a bisericilor pentru constructia a patru capele

– obtinerea finantarii partiale a retelei de GAZ

-depunerea proiectelor si documentatiilor aferente pt reteaua de canalizare (construire -min. dezvoltarii si extindere – min. mediului )-sumele sunt limitate si s-a aplicat pentru doua programe

Orașul Tășnad, prin primarul Farcău Adrian Dănuț, reprezintă un centru de dezvoltare, dar și un exemplu de bune practici. Pentru bilanțul mandatului, acesta ne pune la dispoziție atât proiectele derulate, cele în derulare, dar și viitoare.

Finanțare PNRR și fond local

Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Tășnad, proiect în valoare de 1.845.809 lei cu TVA.

Elaborarea/ actualizarea în format GIS al Planului urbanistic General al Orașului Tășnad

Achiziționare de echipamente și aplicații pentru management urban în vederea Dezvoltării de servicii și structuri foarte specializate pentru administrația publică și întreprinderi

Reabilitare moderată a imobilului Liceului tehnologic Tășnad

Reabilitare moderată a imobilului Sala de Spectacole

Reabilitare moderată a imobilelor Bibliotecă și Casa de Cultură

Reabilitarea moderată a imobilului Căminului Cultural din Satul Cig

Reabilitarea moderată a imobilului Școală Sărăuad

Reabilitare moderată a imobilului Clădire administrativă, socio-culturală

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale de pe raza UAT Tășnad prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echip. digitale a unit. de învățământ preuniversitar

Înființare centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în localitatea Sărăuad, UAT Oraș Tășnad, jud. Satu Mare, PNRR/2024/C13/MFTES/I1./Cre-area unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie (sesiunea 2), Valoare eligibilă ( include TVA): 1.951.161,29RON Valoare neeligibilă ( include TVA): 1.772.287,93RON Valoarea proiectului (include TVA) LEI: 2.128.449,22RON.

Înființare centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice cu echipă mobilă în localitatea Cig, Oraș Tășnad, județul Satu Mare

Extindere rețea de canalizare în localitatea Sărăuad, UAT oraș Tășnad

Proiecte prin Anghel Saligny, PRNV sau prin Administrația Fondului pentru Mediu

Centru de tratament, preventie si promovare a sanatatii

Aquapark Transilvania Terme Tășnad

Înființare și amenajare Grădina Urbană Tășnad, PRNV/35/PRNV_P3/OP2/RSO2.7/PRNV_A8 – PRNV/2023/371.B/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane, Valoare eligibilă ( include TVA): 24.491.295,36 RON Valoare neeligibilă ( include TVA): 801.885,12 RON Valoarea proiectului( include TVA) LEI: 24.267.511,24 RON.

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

Construire si dotare grădiniță, str. Lăcrămioarelor nr. 98A, Oras Tasnad

Înfiintare centru de zi pentru copiii din orasul Tasnad

Modernizarea infrastructurii digitale a Primăriei orașului Tășnad

PROIECTE VIITOARE

Preluare Spital către UAT Oraș Tășnad, jud. Satu Mare

Șosea de centură cuprinsă in P.U.G. care este în curs de avizare și aprobare

Sistematizare parcări în Oraș Tășnad, jud. Satu Mare

Insule ecologice în Oraș Tășnad, jud. Satu Mare

Creșterea eficientei energetice la blocurile din orasul Tasnad

Infiintare adapost pentru cainii fara stapan in oras Tasnad, jud. Satu Mare

Centru colectare cu aport voluntar în Orașul Tășnad, jud. Satu Mare

Cresterea eficientei energetice la Scoala Gimnaziala Tasnad de pe strada Nicolae Bălcescu

Construire de blocuri nZeb pentru tineri in orasul Tasnad, pentru specialisti in medicina si in invatamant

Cresterea eficientei energetice la Gradinita cu Program Prelungit Tasnad

Adrian Lupescu