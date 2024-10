FOTO. Agenția Județenă pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a organizat Bursa  Locurilor de Muncă pentru absolvenți  la  Casa de Cultură a Sindicatelor .

Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți este o măsură activă care are ca scop facilitarea accesului absolvenților la locuri de muncă disponibile, se adresează in mod egal tuturor persoanelor înregistrate la agenție, someri indemnizați și neindemnizați, persoane în căutarea unui loc de muncă, pentru a avea acces la un loc de muncă.

Agenții economici si-au prezentat oferta locurilor de muncă vacante, cu ocazia caruia si-au cunoscut viitorii angajați, nevoile acestora, precum si așteptările lor de la un loc de muncă pe piata muncii.

La deschiderea bursei au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului județul Satu Mare in persoana domnului prefect Tibil Ioan , subprefectul Altfatter Tamas Ferenc, director cancelarie prefect Iancu Radu, membrii Consiliului Consultativ al AJOFM Satu Mare, directori ai instituțiilor publice deconcentrate precum si reprezentanți ai Inspectoratului Judetean de Poliție Satu Mare,Inspectoratul de Jandarmi Judetean Satu Mare, Penitenciarul Satu Mare,Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Satu Mare, Centrul Militar Judetean Satu Mare.

Au avut standuri speciale reprezentanții Inspectoratului Scolar Satu Mare, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul de Jandarmi Judetean , Centrul Militar Judetean, Penitenciarul Satu Mare, Direcția Generala de Asistență Socială, Universitatea de Vest ” Vasile Goldiș”, Universitatea Tehnică Cluj Napoca extensia Satu Mare, si au prezentat informații despre activitățile ce le desfășoară respectiv oferta educaționala.

De asemenea in vederea sprijinirii persoanelor private de libertate in ceea ce priveste ocuparea unui loc de munca dupa liberare, au fost prezenti 10 detinuti aflati in ultima perioada de executare a pedepsei.

Din cei 350 de agenți economici contactați, 46 de agenți economici au fost prezenți la bursa și au oferit 396 de locuri de muncă din care 29 pentru studii superioare.

Principalele domenii în care au fost ofertite locuri de munca sunt:

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 246 LOCURI DE MUNCA, din care:

-Fabricarea articolelor de imbracaminte – 67 locuri de munca (confectioner, calcator interfazic, confectioner incaltamninte, etc.)

-Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice ,industria constructiilor metalice si a produselor din metal,- 19 locuri de munca.(operator mase plastic, lacatus, inginer automatist, inginer chemist, etc)

-Fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier – 148 locuri de munca(stivuitorist, masinist, sudor, operator CNC, inginer proiectant, inginer de sistem in informatica, operator la roboti industriali, etc.)

-Fabricarea de mobila si alte activitati industriale n.c.a.- 12 de locuri de munca(muncitor necalificat, technician industria confectiilor, reglor la masini de prelucrare mase plastic, sofer,controlor calitate, etc.)

COMERT – 7 locuri de munca (lucrator commercial, mechanic auto, manager produs, etc.)

CONSTRUCTII – 9 locuri de munca ( zidar, scholar, tinichigiu, instalator, vopsitor, etc.)

Alte domenii – 134 locuri de munca (electrician exploatare, operator prelucrare date, agent de Securitate, consultant turism, medic veterinar, asistent veterinar, etc.) .

La bursa locurilor de munca pentru absolventi au participat 820 de persoane in căutarea unui loc de muncă, din care 120 absolventi de invatamant. Numarul persoanelor selectate în vederea încadrării 224 de persoane din care 65 de absolventi, iar 6 absolventi au fost angajati in ziua bursei.

Standurile pentru formare profesionala, informarea si consilierea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin reteaua Eures au venit in intampinarea persoanelor cu diferite vulnerabilitati, precum si persoane cu dizabilitati, refugiati din Ucraina, tineri NEET si alte categorii aflate in dificultate, pentru sprijin in vederea ocuparii pe piata muncii.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, a invitat si persoanele care nu sunt calificate, sa se informeze si chiar sa acceseze cursurile de calificare pentru a fi mai competitivi si pentru a-si creste sansele de angajare, respectiv pentru a cunoaste oferta de formare profesionala pentru anul 2024.

S-a organizat și un stand special de Economie Socială unde s-au prezentat exemple de bune practici de către intreprinderea socială de inserție SC.Social Robotics Hub S.R.L. Prezentarea s-a numit – Introducere în Robotică, este un hub de educație iSTEAM și aprofundează etape de cunoaștere fizică, electronica, explorarea robotului și rezolvarea autonomă. De asemenea au participat și Asociația Solidară Emmaus și Emmaus Integrare, unde au prezentat materiale executate de persoanele din grupul vulnerabil.

In cadrul Bursei s-a promovat platforma electonica de evidenta a activitatilor casnice precum si lista activitatilor eligibile stabilite prin Legea nr.111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic, modificata si completata prin OUG nr.38/2024.

În colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare , la bursa au participat și elevi din clasele care urmează să- și finalizeze studiile pentru a fi informați despre oferta de locuri de muncă.

Considerăm ca această bursa a fost utila agenților economici participanti, absolventilor si persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să-și schimbe locul de munca.

AJOFM Satu Mare va răspunde cu promtitudine la orice solicitare a agenților economici de a organiza noi burse care să le permită acestora să-și gasească forța de muncă de care au nevoie.