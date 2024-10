TEDxSatuMare – MoreThanYouThink aduce 10 speakeri de excepție la Satu Mare

Au mai rămas doar câteva zile până la cel mai mare eveniment de public speaking din oraș, TEDxSatuMare – #MoreThanYouThink, ce se va desfășura pe 13 octombrie 2024, în sala de spectacole a Teatrului de Nord Satu Mare.

Vă reamintim că ediția curentă vine cu un subiect fantastic, pentrucă împreună cu invitații noștri explorăm potențialul uman dincolo de limitele percepute.

Ce înseamnă acest lucru?

Speakerii vor lansa provocări, vor iniția discuții și ne vor surprinde cu subiecte și teme de actualitate, abordând diferite perspective în funcție de mediile din care provin și domeniile lor de activitate. De la antreprenori sau artiști și până la psihologi, specialiști în comunicare și marketeri, cele 10 personalități vin pe scena sătmăreană cu plus valoare pentru comunitatea noastră.

Data: 13 octombrie 2024, între orele 14.00-20.00

Locația: sala de spectacole a Teatrului de Nord Satu Mare

Ultimele bilete disponibile: https://bit.ly/tedxsatumare2024_regular

Cine vine la TEDxSatuMare 2024?

Mihai Copăceanu – psiholog, doctor în medicină, autor și specialist în adicții. Deține un master în adicții la Institutul de Psihiatrie din cadrul King’s College din Londra. În cariera sa Mihai s-a axat pe coordonarea de grupuri de suport în mediul penitenciar, promovarea sănătății mintale, consilierea adolescenților, terapia suportivă pentru bolnavii din spitale și organizarea de workshopuri pentru prevenirea burnout-ului în rândul cadrelor medicale, sub egida WHO (World Health Organisation) România.

Monica Popescu este o personalitate complexă. Este jurnalistă la bază, specialist în comunicare, blogger, antreprenor, co-fondatoarea Mind Heart Projects, PR Manager Itsy Bitsy FM, Președinta Asociației EMOVERE și trainer în formare în metoda ESPERE. Organizează proiecte și evenimente pentru părinți, femei, adolescenți, copii de orice vârstă de peste 20 de ani din dorința de a învăța ceva în fiecare zi.

Alin Popescu are o experiență de 25 de ani în afacerile din lumea digitală, mai întâi ca avocat, iar apoi ca antreprenor. În articolele sale explorează ce ne rezervă viitorul din perspectiva tehnologiei și a legislației. A fondat proiectul digital Avocatnet.ro, care de-a lungul anilor a devenit unul dintre cele mai mari proiecte românești, care explică legislația în Europa. Totodată, construiește platforma escu.me, care explică adulților și copiilor cum vor arăta joburile viitorului.

Irina-Margareta Nistor este adevărata voce a filmelor, o adevărată devoratoare de filme. Este cunoscută pentru dublarea a peste 5000 de filme între 1985-1996 (aproximativ 2000 de filme înainte de revoluție), dar și pentru participarea la numeroase festivaluri de film de la Berlinala, Cannes sau Venezia, dar nu lipsește nici de la festivaluri locale (TIFF, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, Bucharest Best Comedy Film). Meritele profesionale i-au fost recunoscute cu multiple premii și titluri. De peste 19 ani concepe și moderează emisiunea radio săptămânal “Vocea filmelor”.

Un adevărat suflet de artist încă din tinerețe, dublul laureat al premiului UNITER pentru muzica de teatru (în 2013 și 2024), Cári Tibor are o experiență profesională incredibilă. În cei 20 de ani de carieră, în calitate de compozitor şi interpret a lucrat la foarte multe proiectele muzicale de mare anvergură, care l-au făcut unul dintre cele mai importante nume în acest domeniu.

Iulia Niculae-Cuciurean este specialist marketing și comunicare. Din 2016 conduce departamentul de marketing al Federației Române de Fotbal (FRF). De-a lungul carierei sale impresionante, Iulia și-a făcut timp și pentru voluntariat alături de mai multe ONG-uri, dintre care amintim: Let’s do it, România!, dar și IAA YP, comunitatea tinerilor profesioniști din marketing și comunicare cu care a câștigat două premii, dar și o distincție la nivel global în cadrul galei Creativity Can Change the World.

Pe Remus Tiplea nu îl caracterizează cuvintele, pe cât de mult îl descriu imaginile. Este primul fotograf român care a publicat un fotoreportaj de 7 pagini în cea mai prestigioasă publicație la nivel global – National Geographic (ediția US). Originar din Negrești-Oaș, Remus a dezvoltat o pasiune pentru fotografie în urmă cu 15 ani, iar astăzi are la activ mai multe colaborări cu revista National Geographic, atât la nivel de România, cât și pe plan mondial.

Ada Condeescu este o cunoscută actriță româncă, debutând în lung-metrajul „Eu când vreau să fluier, fluier” – câștigător al premiului Ursul de Argint la festivalul Berlinala. Cu siguranță mulți o știu ca Veli din „Loverboy”, care i-a adus premiul european Shooting Stars la Festivalul de film de la Berlin. Dar a cules roade frumoase și în alte interpretări roluri, cum ar fi premiul Heart of Sarajevo sau Best Actress la Lithuania Film Festival.

Mădălina Pavăl este acel gen de artist, căreia îi place să dea viață și formă ideilor, uneori prin muzică, alteori prin proiecte creative. Are o experiență vastă în lumea muzicii, iar alături de producătorul și compozitorul Alexei Țurcan au pus bazele unei formule de performance ce se numește Mădălina Pavăl Orchestra.

Alexandru Gherman (Alex Super Beats) este co-fondatorul OWPN Academy, prima Academie Europeană Gratuită Pentru Educație Emoțională și Profesională în Muzică Electronică, un spațiu de dezvoltare unde membrii pot beneficia de asistență gratuită pe plan emoțional și profesional. Alex a fost organizatorul primei școli care a oferit formare pentru DJ din țară.

Sponsor principal: DRÄXLMAIER Group

Sponsori Gold: Kreativ, M-SYS

Sponsori Silver: Clinica Korall

Sponsori Bronze: Zollner Electronic, KoneCranes Delfingen România, Alu Menziken, Imagister România

Official car: Toyota Oradea – Satu Mare Service

VIP Transfers: Edmeea Trans

Promo partner: Promocraft

Parteneri în dezvoltare culturală: Librăriile Cărturești

Parteneri în comunicare: Mango – fresh and creative, Less is more Communication, Creative Advertising

Coffee, snacks, food & decoration partners: Artisan Coffee, Bertici Kinga, The Dome Restaurant, Sara Flowers

Green partner: Garden Design

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare și Centrului Cultural G.M. Zamfirescu, organizat de Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare.

Locație asigurată de: Teatrul de Nord Satu Mare