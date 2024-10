Tupeu incredibil.Beny Kira ne crede proști sau instituțiile statului fac abuzuri?Să fie oare vizita lui Nicolae Ciucă motivul acestui comunicat de presă sau se încearcă mușamalizarea cazului?

sursa foto : Beny Kira

După perchezițiile de ieri atunci când atât Parchetul cât și IPJ au trimis comunicate de presă vizavi de acțiunile de ieri dimineață de la firma Orizont SA, la care director și acționar majoritar este consilierul județean PNL, Beny Kira, nimeni altul decât finul lui Adrian Cozma și sponsorul principal al președintelui PNL Satu Mare acum firma Orizont SA trimite un comunicat, pe care îl redăm în întregime, cum că ei nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le miroase și vezi doamne instituțiile statului ar face un abuz. Numai că această operațiune cu numele de cod JUPITER, a fost sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au pus în executare două mandate de percheziție, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

sursa foto : Beny Kira

Au fost vizate sediul unei societăți comerciale, din județul Satu Mare, ce are ca obiect de activitate efectuarea inspecțiilor tehnice auto, respectiv domiciliul firmei. Din investigații a rezultat faptul că, în perioada 2021-2023, persoana cercetată nu ar fi înregistrat în actele contabile totalitatea veniturile încasate în urma prestării unor servicii, cauzând un prejudiciu bugetului de stat. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate documente contabile în vederea stabilirii întregului prejudiciu cauzat. Deci, nu tare ne vine să credem că ar ieși fum fără foc și toată lumea ar avea ceva cu Beny Kira! Dar ca să le dăm și celor de la Orizont SA punctul de vedere, redăm mai jos comunicatul de presă: ”Suntem obligati sa informam opinia publica vizavi de aparitia in presa locala a unui control din partea Politiei Serviciului de Investigatie a Criminalitatii Economice Judetul Satu Mare si a perchezitiei efectuate din data de 23.10.2024, prin care s-a verificat daca societatea noastra a emis bon de casa, facturi, chitante si a evidentei documentelor in urma verificarii inspectiei tehnice periodice a masinilor prezentate la statia I.T.P a societatii noastre. Asadar, la controlul efectuat de catre inspectorii de politie s-a constatat ca societatea noastra a emis, la fiecare inspectie tehnica periodica efectuata, bon de casa sau factura, acolo unde persoana sau diverse societati economice si autoritati publice au dorit sa efectueze plata prin virament bancar, iar la sfarsitul programului in fiecare zi s-a scos Z-tul de la casa de marcat, s-a inregistrat in contabilitate societatii si s-au achitat toate taxele la bugetul de stat”.

sursa foto : Beny Kira

Se vrea mușamalizarea cazului și intervenția lui Adrian Cozma pe lângă Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, sau s-a dat comunicatul ca să îl îmbuneze pe Ciucă?

Acuma, după acest comunicat și din unele surse, acest comunicat s-a dat cu speranța că pe moment oamenii să nu creadă ce a trimis parchetul și poliția și oarecum să mai “spele” imaginea PNL Satu Mare a lui Kira și a lui Nașu’ Cozma, deoarece la Satu Mare azi cu ocazia Zilei Armatei Române se așteaptă vizita președintelui PNL Nicolae Ciucă ,iar pe viitor să se încerce mușamalizarea dosarului prin intervenția lui Adrian Cozma pe lângă ministrul de Interne Cătălin Predoiu, fost coleg cu Cozma în PDL și actual coleg în PNL! Oricum o să fim extrem de vigilenți și vom urmări îndeaproape cum vor decurge cercetările din prezentul dosar, deoarece avem o mică bănuială oarecum confirmată de surse din IPJ că se vrea o intervenție în forță a lui Adrian Cozma la colegul lui din PDL, acum în PNL , Cătălin Predoiu, nimeni altul decât ministrul de Interne al României, ca să mușamalizeze cazul și să împiedice cercetările vizavi de acest caz.

Să fie acest dosar, unul dintre motive pentru care Cozma a făcut presiune pe conducerea IPJ și a tot încercat să impună șeful instituției?

Așa cum am mai scris în Gazeta de Nord Vest, în cursul acestui an, Adrian Cozma s-a tot chinuit în ultimii ani să își impună șeful la IPJ Satu Mare. Acesta l-a “forțat” pe omul lui de casă Claudiu Butnaru și la un moment dat a și reușit să îl facă adjunctul IPJ Satu Mare. Dacă la ziua lui, Adrian Cozma s-a lăsat filmat în timp ce țopăia pe manele, am înțeles că prin IPJ Satu Mare circulă și un filmuleț în care slugarnicul Butnaru îi tunde iarba din curtea de la Ardud a moșiei lui Cozma. De altfel, este de notorietate în Satu Mare și lumea din oraș știe de întâlnirile de dimineață înainte de ședințele de la IPJ de la Ben Kafe dintre Butnaru, Cozma și alții din poliție unde plănuiau să îl schimbe pe actualul șef al IPJ Satu Mare cu unu din cei prezenți. De altfel Cozma se lăuda cu relația cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu și despre faptul că este doar o chestiune de timp până își va duce planul la îndeplinire. Ar fi interesant de citit materialul din Gazeta de Nord Vest “Comportament mafiot. Adrian Cozma și interlopii din jurul lui amenință și șantajează“ dar și Camorra de Satu Mare .Grupul infracțional organizat din jurul președintelui PNL Adrian Cozma, ca să înțelegeți de ce Cozma își vrea omul la IPJ Satu Mare.

Cristian Stan