Elevii de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” au avut un an plin de rezultate deosebite obținute la olimpiade și concursuri de biologie

Rezultate deosebite obținute de elevii Colegiului Național “ Mihai Eminescu “ Satu Mare în anul școlar 2024-2025, la diferite olimpiade și concursuri județene și naționale de biologie.

Olimpiada Națională de Biologie faza județeană

Prof. Dr. Laura Groza:

Clasa a X-a:

🥇Dobra Laurențiu Petru, cls. a X-a C-Premiul I și participare la faza națională desfășurată la Târgu Mureș

🥉Dragoș Georgian, cls. a x-a D-Premiul III

🏅Marina Angelina , cls. a X-a C- Mențiune

~Chiorean Ștefania, cls. a X-a D- participare

~ Bura Iulia, cls. a X-a C- participare

~Gheorghiu Sara, cls. a X-a C- participare

~ Pacurar Maria, cls. a X-a D- participare

Clasa a XI-a:

🥈Roșianu Ada, cls. a XI -a C- Premiul II

🏅Vida Alesia, cls. a XI-a C- mențiune

🏅Neacsu Mark, cls. a XI-a D, mențiune

~ Pop Ivana, cls. a XI-a C- participare

~ Rusu Cristina, cls. a XI-a C- participare

~ Borșe Julia, cls. a XI-a D- participare

Clasa a IX -a:

~ Boroș Alexia, cls. a IX-a B- participare

Prof. Dr. Adriana Prodan:

Clasa a IX-a:

🥉Nistor Flavia -clasa a IX C- Premiul III

🏅Mihai Cristiana Adelina -clasa a IX C- Mențiune

~Cucuiet Cezar- clasa a IX C – participare

~Simo Cristina -clasa a IX C-participare

Clasa a X -a:

🥈Barbu Brigitta-clasa a X B-Premiul II și calificare la faza Națională desfășurată la Târgu Mureș

Concursul Național de Biologie “George Emil Palade ” faza județeană

Prof. Dr. Prodan Adriana:

~Anderco Nora clasa a V a- participare

~Hosu Anamaria -clasa a V a- participare

~Stănean Rareș clasa a V-a- participare

🥉Sasu Tudor clasa a VI a-Premiul III

Prof. Dr. Laura Groza:

~Ardelean Iulia , cls. a VII-a- participare

~Gyorgy Tiffany, cls. a VII-a- participare

~Cozma Octavian, cls. a VII-a-participare

Concursul Național on line de Fizică, Chimie și Biologie “Zircon “

🥇Dobra Laurențiu Petru, cls. a X -a C -Premiul I- prof. Dr. Laura Groza

🥇Barbu Brigitta, cls. a X-aB- Premiul I-prof. Dr. Adriana Prodan

Olimpiada de creativitate științifică -etapa județeană -secțiunea Științe aplicate

Premiul I – și calificare la faza Națională- proiectul NeuroSKIN- echipaj Farcău Peter clasa a X a A

Rebic Raul clasa a X a A

Rusu Luca clasa a X a A

coordonator prof Adriana Prodan

Premiul III, proiectul “ EcolacAdrian- Monitorizare biodiversitate “, domeniul Științe Fundamentale, echipajul format din elevii din clasa a IX-a B:

Ardelean Mihai

Pop Raul, Halmi Darius, coordonator biologie prof. Dr. Laura Groza

Concursul Național “Biologia de drag”, Baia Mare

Prof. Laura Groza:

🥇Neacsu Mark, cls. a XI -a D Premiul I

🥈Roșianu Ada, cls a XI -a C- Premiul II

🥉Pop Ivana, cls. a XI – a C, Premiul III

Participare:

~Tarta Raul cla . a XIa C

~Moraru Karina cls. a XI -a V

~ Dragoș Georgian cls. a X -a D