Expo Industry, ediție aniversară. Industria 4.0 – este la Satu Mare.

Expo Industry, evenimentul dedicat promovării, inovării și tradiției în industrie încă din anul 2021, a ajuns la a V-a ediție și se va desfășura în perioada 12-15 iunie la Aushopping Expo, în galeria Cinema One Laserplex din Satu Mare.

Ca în fiecare an, evenimentul are menirea de a aduce în același loc numeroase companii din industria sătmareană și de a deschide noi punți de comunicare atât între companiile prezente, cât și de a facilita dialogul dintre companii și public. De asemenea, la eveniment vor fi prezentate și oportunitățile în carieră pentru cei interesați, facilitând astfel o recrutarea directă a angajaților.

„Cu cea de-a V-a ediție, ne-am propus să oferim, ca și până acum, un cadru profesional și oportunități de interconectare și socializare între expozanți, precum și între expozanți și public. Este întotdeauna o plăcere să fim promotori și susținători ai profesioniștilor din diferite domenii, ai producătorilor autohtoni care știu să aducă plus-valoare comunității sătmărene și societății în care își desfășoară activitatea”, spune ing. Bura-Maksay István-Péter, organizatorul evenimentului.

Scopul primordial rămâne, bineînțeles, consolidarea relațiilor profesionale ale companiilor locale la nivel județean și regional, în contextul în care județul Satu Mare are o poziție strategică și anume, se află la granița a două state europene, iar economia e într-o continuă dezvoltare.

„Schimbările constante din industrii ne determină an de an să ne dezvoltăm și să ne transformăm pentru a ține pasul cu lumea și tehnologia de pretutindeni. Poziționarea noastră într-o zonă geografică extrem de avantajoasă, atât din perspectiva localizării, cât și datorită infrastructurii și capacității forței de muncă extraordinare, ne ajută an de an să creștem și să găzduim noi companii multinaționale globale”, mai spune organizatorul Expo Industry Satu Mare.

Mai mult decât atât, programul expozițional va fi completat și de unul artistic inedit pentru toate gusturile. Pe scenă vor fi prezenți DJ, dar și formații românești și maghiare precum : Dan Helciug – Queen Tribute & Spitalul de Urgență, Black River Blues Band sau Magyar Rock Legendák: Kalapács József, Rudán Joe, Varga Miklós, Vikidál Gyula.

Programul artistic-cultural:

12 iunie:

16:00 – Deschiderea oficială

18:00-20:00 – DJ Alex – Retro Party

20:00-21:30 – Lotfi Begi/Dr Brs

13 iunie:

17:00-19:45 – DJ Blue

20:00-21:30 – Dublu Click (prima trupă de rock italian din România)

14 iunie:

10:00-15:00 – City Rádio emisiune Live de la Expo.

17:00-17:15 – Urban Dance

17:15-17:45 – Alexandra & Lara

18:00-18:45 – Kozma Máté

19:00-19:45 – Nagy Norbert + Taisa

20:00-21:30 – Dan Helciug – Queen Tribute & Spitalul de Urgență

15 iunie:

16:00-17:45 – Zumba cu Andreea Seles si Alexandra Sonia Seles

18:00-19:20 – Black River Blues Band

19.25-19.45 – Boci

20:00-21:45 – Magyar Rock Legendák:

Kalapács József, Rudán Joe, Varga Miklós, Vikidál Gyula