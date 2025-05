Prefectul Altfatter Tamas a votat pentru un drum în interiorul comunității europene

Duminică, 04.05.2025, prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamas, a votat alături de soţia sa, la Secţia de votare nr. 66 Satu Mare, amenajată în incinta Şcolii Gimnaziale „Rakoczi Ferenc”.

După ce a ieșit de la urne, Altfatter Tamas a declarat următoarele:

„Prezența la vot din păcate la nivelul județului Satu Mare până în acest moment nu e cum ne-am așteptat, dar și prin prezența noastră aici dorim să le aducem să aducem un imbold în plus tuturor sătmărenilor cu drept de vot. Le fac un îndemn pe această cale să vină să voteze.

Eu am votat. Am votat pentru România. Am votat pentru drumul nostru care trebuie să meargă înainte în interiorul comunității europene și nu alături de Rusia. Am votat pentru că România trebuie să se dezvolte în continuare. Am votat pentru proiectele finanțate din bani europeni pentru dezvoltarea noastră.”