VIZIUNE Adrian Sas, oșanul din Paris care reinventează moda cu identitate proprie

De la Țara Oașului la Chanel: un designer care transformă arta în stil de viață

Un tânăr originar din Țara Oașului, Satu Mare, cucerește lumea modei din capitala Franței. Cu o viziune artistică profundă și o voce asumată, Adrian Sas se impune în peisajul internațional, îmbrăcând vedete precum Dua Lipa și lucrând cu case de modă de prestigiu.

Între două lumi: artă sau știință?

Adrian Sas are 23 de ani, e originar din Țara Oașului, județul Satu Mare, și trăiește în Paris – orașul în care visele devin realitate doar cu muncă multă și curaj artistic. Alegerea unei cariere în modă n-a fost întâmplătoare, ci rezultatul unui echilibru între rațional și creativ:

„Am avut două orizonturi deschise: arta și științele. Am ales fashion design-ul pentru că îmi permite să îmbin toate formele de artă – pictură, muzică, fotografie – într-un singur limbaj: cel al colecțiilor.”

Moda ca formă de exprimare totală

Pentru Adrian, designul vestimentar nu e doar croitorie de lux, ci o formă de exprimare complexă, profund personală. Fiecare colecție devine o declarație artistică:

„Fiecare creație este legată de o inspirație. Cu cât e mai personală, cu atât colecția are șanse mai mari să atingă publicul.”

Deși momentan nu își comercializează colecțiile, Adrian colaborează cu artiști pentru proiecte vizuale, reviste de modă, concerte și shootinguri editoriale. „Pregătesc ceva frumos totuși”, spune zâmbind.

De la Rabanne la Chanel, până la Dua Lipa

Drumul către notorietate a fost unul plin de efort și perseverență. Într-un oraș ca Parisul, unde „sunt foarte mulți designeri pe metru pătrat”, Adrian s-a făcut remarcat printr-un stil bine definit și o etică a muncii de trei ori mai intensă decât a competiției.

„Înainte de Chanel, am lucrat la Rabanne, unde am contribuit la colecția toamnă-iarnă 2025. Am fost și consultant pentru designeri independenți. Apoi, într-o zi obișnuită, am primit un apel: o propunere de a lucra la proiectul Dua Lipa pentru Chanel. Și am spus DA.”

România între cultură ignorată și lipsă de discernământ

Privind spre România dintr-un Paris în care arta este la fiecare colț de stradă, Adrian nu își ascunde dezamăgirea:

„Avem atât de mulți artiști și referințe culturale, dar muzeele sunt goale, iar spațiile creative sunt eclipsate de sălile de jocuri de noroc. E un context perfect pentru scăderea nivelului intelectual.”

În opinia lui, lipsa culturii conduce la manipulabilitate politică:

„Pentru a înțelege politica, trebuie să ai istoria ca frate și filozofia ca soră. Altfel, rămâi un popor ușor de condus.”

Numele real ca declarație de identitate

Într-o industrie în care mulți designeri aleg pseudonime sofisticate, Adrian merge împotriva curentului:

„Nu cred că s-a mai inventat ceva cu adevărat nou în modă de mult. Dar ceea ce pot face e să propun o estetică autentică, în care clientul să se regăsească. Numele meu – Adrian Sas – este parte din ceea ce ofer: sinceritate, stil și identitate personală.”