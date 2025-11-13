SOLIDARITATE Ambulanțierii din Satu Mare au donat sânge pentru a salva vieți

Exemplu de empatie și implicare civică oferit de Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare

Mai mulți ambulanțieri din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare au donat sânge, dovedind încă o dată că devotamentul față de viață nu se limitează la intervențiile de urgență. Gestul lor a fost apreciat public de Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare, care i-a numit „oameni cu inimă mare”.

O echipă cu suflet mare

Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare a transmis un mesaj de recunoștință pentru gestul salvatorilor, subliniind spiritul de echipă și empatia de care aceștia dau dovadă zi de zi.

„Suntem mândri să avem în echipa Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare oameni cu inimă mare, care înţeleg ce înseamnă solidaritatea şi empatia în cel mai profund sens. Vă mulţumim pentru exemplul pe care îl oferiţi comunităţii şi pentru energia pozitivă pe care o aduceţi în jurul vostru”,

— a transmis Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare.

Un mesaj pentru întreaga comunitate

Ambulanțierii s-au alăturat campaniei naționale de donare de sâmge, o inițiativă menită să încurajeze donarea de sânge și să aducă în prim-plan importanța acestui gest salvator.

„Astăzi, membrii colectivului Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare s-au alăturat campaniei demonstrând încă o dată că devotamentul față de viață nu se oprește la intervențiile de urgență. Prin gestul lor, colegii noștri au dorit să transmită un mesaj puternic de solidaritate și implicare civică: fiecare donare de sânge poate salva până la trei vieți!”,

— se arată în mesajul transmis de Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare.

Un gest care inspiră

Într-un context în care nevoia de sânge este constantă, acțiunea ambulanțierilor din Satu Mare devine un exemplu demn de urmat. Prin fapta lor, acești profesioniști ai urgenței arată că salvarea de vieți nu se face doar din datoria meseriei, ci și din pură umanitate.