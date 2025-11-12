CONTROALE. Pontaje false și beneficiari dispăruți: ancheta prefectului zguduie sistemul de ajutoare sociale

Un control masiv dispus de Instituția Prefectului Satu Mare scoate la iveală nereguli grave, pontaje fictive și lipsă de control local. Rezultatul: sute de beneficiari eliminați din sistem și economii-record la bugetul statului

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a declanșat o amplă acțiune de control care a zguduit din temelii sistemul ajutoarelor sociale. Verificările au vizat respectarea obligațiilor de prestare a muncii în folosul comunității de către beneficiarii de Venit Minim de Incluziune (VMI) și au scos la iveală o realitate dură: în multe localități, munca socială există doar în rapoarte, nu și pe teren.

Scădere bruscă a beneficiarilor și milioane economisite

În urma controalelor derulate între iunie și octombrie 2025, echipa mixtă a Corpului de control al prefectului și a AJPIS Satu Mare a descoperit un efect imediat: numărul beneficiarilor cu obligații de muncă a scăzut de la 4.523 la 4.197 de persoane – o reducere de 7,2% în doar câteva luni.

Și mai grăitoare sunt cifrele bugetare: plățile pentru ajutoarele sociale au scăzut cu aproape 18%, adică de la 4,4 milioane lei la 3,7 milioane lei. Calculat la nivelul unui an, înseamnă o economie de peste 8 milioane de lei la bugetul statului.

Odată cu verificările, „armata” de beneficiari s-a subțiat brusc – semn că mulți dintre cei care figurau pe liste nu prestau efectiv munca prevăzută de lege.

Pontaje dubioase și beneficiari-fantomă

Inspectorii au găsit în teren exact ce se bănuiam de ani de zile: pontaje făcute la grămadă, raportări incomplete și absențe masive de la locul de muncă.

În unele comune, documentele nu corespundeau realității, iar evidențele se completau retroactiv sau superficial, fără verificări.

Concluzia prefectului este clară: sistemul local de monitorizare a muncii sociale a fost, în multe cazuri, o formalitate convenabilă – un mecanism care permitea menținerea pe listă a unor persoane care nu munceau nicio oră.

Măsuri ferme: pontaj zilnic, controale dese și sancțiuni pentru primari

După acest tablou deloc onorant, Instituția Prefectului propune un set de măsuri dure:

verificări sistematice în teren din partea AJPIS, cu raportări directe către Prefectură;

obligativitatea pontajelor zilnice pentru toți beneficiarii de VMI și transmiterea lor lunar , nu trimestrial;

sancțiuni explicite pentru primarii care nu respectă legea și tolerează neregulile;

limitarea în timp a perioadei de acordare a ajutoarelor sociale (maximum 3 ani din ultimii 5), pentru a descuraja dependența și a stimula reintegrarea în muncă.

„Ajutorul social nu este un drept pe viață. Este o mână întinsă temporar, nu o pensie mascată pentru cei care pot munci, dar nu vor”, a subliniat prefectul Altfatter Tamás.

„Nu vom tolera abuzul și neglijența!”

„Rezultatele controlului sunt alarmante. Vorbim despre nereguli, lipsă de responsabilitate și risipă de bani publici.

Economia de peste 8 milioane de lei arată ce înseamnă aplicarea legii cu seriozitate. Banul public este al tuturor cetățenilor și trebuie folosit pentru cei care chiar au nevoie. Nu vom tolera abuzul, ineficiența sau nepăsarea”, a declarat prefectul județului Satu Mare.

Acesta a mai precizat că rezultatele și propunerile vor fi înaintate Ministerului Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, pentru a fi transformate în modificări legislative concrete.

Controlul continuă: „Sistemul trebuie curățat din temelii”

Prefectura Satu Mare anunță că acțiunile de control vor continua și în anul 2026, pentru a se asigura că regulile se aplică unitar în toate localitățile.

„Vrem un sistem corect, care recompensează efortul și sprijină demnitatea. Munca trebuie să fie regula, nu excepția. Iar ajutorul social trebuie să rămână ceea ce a fost gândit să fie: un sprijin, nu o slăbiciune a statului”, a concluzionat Altfatter Tamás.